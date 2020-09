GF Vip, Dayane Mello: la confessione prima di entrare nella casa

Il GF Vip è tornato con una prima puntata incredibile e una delle concorrenti che ha fatto il suo ingresso nella casa è la bellissima Dayane Mello che ha fatto una toccante confessione prima di entrare.

La bellissima modella Dayane Mello è stata uno dei primi concorrenti ad entrare nella casa del GF Vip insieme ad Enock, il fratello di Mario Balotelli. Di lei si è molto parlato, soprattutto dopo che ha raccontato le grandi difficoltà che ha dovuto affrontare durante l’infanzia. Di origini brasiliane e con una carriera di successo alle spalle, Dayane Mello non solo è di una bellezza straordinaria, ma anche una donna dal cuore immenso e la grande sensibilità. Dalla sua relazione con Stefano Sala, modello e personaggio televisivo che ha partecipato anche lui al Grande Fratello Vip nell’edizione del 2018, è nata la figlia Sofia a cui Dayane Mello è ovviamente legatissima. Prima di fare il suo ingresso nella casa, infatti, la modella ha fatto una toccante confessione riguardo alla sua bimba: “Il mio cuore inizia a piangere”.

GF Vip, Dayane Mello e la dedica speciale per la figlia

Proprio nello stesso giorno in cui è iniziata l’avventura per Dayane Mello nella casa del GF Vip, la sua piccola Sofia è tornata a scuola dopo il lockdown. La modella ha dedicato alla figlia un pensiero speciale e pieno d’amore, in cui dichiarava quanto la bimba le sarebbe mancata. Dayane Mello ha aggiunto che tutto ciò che fa nella vita, tutti i sacrifici, sono solo ed esclusivamente per lei, per renderla felice poiché senza la figlia la sua vita non avrebbe alcun senso. La modella ha concluso la sua confessione assicurando che non deluderà i fan e tutte le persone che le vogliono bene, le sono vicine e credono in lei. Parole molto toccanti arrivate dalla splendida Dayane Mello in cui è riuscita a racchiudere l’amore sconfinato che prova per la piccola Sofia.

Non ci resta che vedere quali emozioni ci regalerà Dayane Mello durante l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip!