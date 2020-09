Gf Vip, Fausto Leali e lo scherzo a Matilde Brandi sulle note di “A chi”

Matilde Brandi e Fausto Leali protagonisti di una gag divertente all’interno della Casa del Gf Vip, con la complicità di Alfonso Signorini.

Matilde Brandi, essendo stata la prima concorrente di questa edizione del Gf Vip a varcare la soglia della famosa Casa di Cinecittà, ha avuto il privilegio di esplorare per prima quella che sarà l’abitazione dei concorrenti per diversi mesi. Guidata da Alfonso Signorini, ha mostrato al pubblico a casa una delle camere da letto e una parte del bagno. Qui si trovano due enormi vasche, ma una delle novità di quest’anno è un’enorme lavatrice: Alfonso ha suggerito alla Brandi di guardare al suo interno per cercare una t-shirt. La ballerina ha trovato la maglietta ed ha potuto leggere le parole a lei dedicate da un certo “ammiratore segreto” che di lì a poco sarebbe entrato come concorrente nel reality. Il messaggio sulla t-shirt recitava: “E’ una vita che ti aspetto”. Ma chi sarà il misterioso corteggiatore di Matilde?

Matilde Brandi vittima del primo scherzo del Gf Vip ad opera di Fausto Leali

Arrivata poi nel salotto, Matilde inizia ad ascoltare una canzone familiare a tutti noi, “A chi”, cantata da Fausto Leali, fino a quel momento nascosto da un vetro. Quando il cantante esce allo scoperto, Matilde lo accoglie con grande stupore e gli chiede se sia lui l’autore di quella frase sulla maglietta. La Brandi si incuriosisce anche perché sottolinea che Fausto è sposato ed ha una bellissima moglie. Fausto però nega di averle dedicato quelle parole. Alfonso Signorini poi lo invita a intonare “A chi” per Matilde e fa lo stesso invito anche a Pupo proponendogli di cantarla per Antonella. Ma la simpaticissima Elia sembra non gradire molto la voce di Pupo, infatti rivolgendosi ad Alfonso, esclama: “La canto meglio io quando sono sotto la doccia!”.

Che dire, complimenti ad Antonella sempre pronta a non far mancare lo humor.

