GF Vip, Flavia Vento scoppia in lacrime: pronta ad abbandonare la casa a poche ore dall’ingresso? E’ successo poco fa, ecco cosa ha scatenato il pianto della soubrette.

Il Grande Fratello Vip è appena iniziato, ma le emozioni sono già alle stelle. Nella prima puntata sono entrati solo alcuni dei concorrenti di questa quinta edizione, che venerdì vedrà il suo cast al completo. La prima a varcare la soglia della casa più spiata d’Italia è stata Matilde Brandi, splendida nel suo look da favola. Poi è stata la volta di Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Andrea Zelletta, Flavia Vento e Tommaso Zorzi. Impossibile non nominare la contessa Patrizia De Blanck, che ha dato subito sfoggio della sua forte personalità e del suo carattere senza peli sulla lingua, ma anche i due ex fidanzati Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, che hanno avuto subito un forte confronto. Insomma, il cast del reality promette davvero bene e questa sarà certamente un’edizione indimenticabile. Questa mattina, però, a poche ore dall’ingresso nella casa, sono cominciate anche le prime lacrime. E’ stata Flavia Vento a scoppiare in un pianto disperato in giardino. La soubrette è già pronta ad abbandonare il gioco? Scopriamo cos’è successo nel dettaglio.

GF Vip, Flavia Vento scoppia in lacrime: pronta ad abbandonare il gioco? Ecco cos’è successo nel dettaglio

Non sembra essere cominciato nel migliore dei modi il percorso di Flavia Vento nella casa del Grande Fratello Vip. La soubrette, che ieri ha fatto un ingresso ‘trionfale’ esibendosi nel canto delle sirene con tanto di costume, questa mattina ha avuto un momento di grande sconforto, che è stato ripreso e commentato in diretta anche a Mattino 5. Mentre tutti i concorrenti erano tranquilli a chiacchierare in giardino, la Vento è scoppiata in lacrime e ha ricevuto subito il conforto dei suoi compagni d’avventura. A farla soffrire è la lontananza dai suoi cani, che lei non ha mai lasciato per tanto tempo e con cui ha un rapporto davvero forte e speciale: “Non li ho mai lasciati nemmeno per un’ora, sento che hanno bisogno di me”, ha detto Flavia tra le lacrime. Subito si è avvicinata a lei Matilde Brandi, che ha cercato di consolarla, ma la Vento è davvero disperata al pensiero che i suoi cani possano stare tanto tempo senza di lei.

La soubrette potrebbe abbandonare il gioco per tornare a casa dai suoi cani? Non possiamo dirlo con certezza, perciò non ci resta che attendere nuovi, eventuali, sviluppi sulla vicenda.