Gf Vip in subbuglio: Tommaso Zorzi farà un altro tampone? Situazione incredibile

Gf Vip in subbuglio negli ultimi minuti: Tommaso Zorzi farà un altro tampone? Situazione incredibile per l’influencer che inizia a perdere le staffe

Il conto alla rovescia è ormai scaduto e ieri sera, quando abbiamo finalmente assistito al fatidico inizio del reality show. Diversamente da quanto ci aspettavamo, non tutti i concorrenti sono entrati nella casa, come successo gli altri anni. Probabilmente per una questione legata alla sicurezza e al tempo della narrazione. Moltissimi non stanno più nella pelle e certamente la domanda più frequente è “E adesso cosa succederà dentro la casa?”. Beh, sin dalle prime battute si è potuto vedere che non tutti i personaggi sono in sintonia tra loro… La cosa più evidente è stata certamente l’entrata scaglionata all’interno della casa. Sarà sicuramente sempre un piacere vedere tutti i nostri beniamini 24 ore su 24, sette giorni su sette interagire tra di loro, anche se gli incidenti di percorso sono dietro l’angolo, come accaduto stasera con la Contessa De Blanck. Speriamo ovviamente di riuscire a vedere un percorso più sereno e meno teso di quello che abbiamo visto nei mesi scorsi a causa del covid.

Ma neanche il tempo di augurarci un inizio più sereno, nonostante il Coronavirus, che ecco i primi intoppi. Tutti i concorrenti si sono sottoposti a quarantena ed anche a tampone, prima di entrare nella casa del Grande Fratello, eppure qualcuno sembra aver riscontrato qualche problema di percorso. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi. A riportare il video è Trash Italiano, che è riuscito a catturare il momento esatto in cui il ragazzo si è sfogato davanti alle telecamere, per essere stato sottoposto in isolamento precauzionale. Oggi si vociferava di un concorrente con febbre, che sia proprio lui?

Questo spiegherebbe il perché della richiesta di un altro tampone in maniera precauzionale. Il ragazzo inizia a perdere le staffe e parlando con una delle operatrici si sfoga amaramente. In particolare l’influencer chiede di sapere se questa si solo una scusa per far finire la sua avventura, ancor prima di essere iniziata. L’operatrice cerca di tranquillizzarlo e gli spiega che è una forma precauzionale e che lui è un membro importante del cast, quindi non è certamente una scusa per farlo andare via. Un momento davvero di alta tensione. Ovviamente noi cerchiamo di captare nuove informazione per fornirvele al più presto. Nel frattempo potete visionare voi stessi il video qui sopra.