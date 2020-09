Il GF Vip ha fatto ufficialmente il suo ritorno e fin da subito si è rivelata un’edizione incredibile, ma all’appello mancava una delle concorrenti più attese dal pubblico: Elisabetta Gregoraci, che avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella prima puntata, non è arrivata. Scopriamo cos’è successo.

Il GF Vip è ufficialmente tornato e la prima puntata è stata all’insegna di colpi di scena, grandi sorprese e qualche battibecco, ma c’era un grande assente che non è passato inosservato. Chi manca? Ovviamente la splendida Elisabetta Gregoraci, che avrebbe dovuto fare il suo ingresso nella casa del GF Vip proprio nella prima serata: scopriamo cos’è successo davvero. Fin dai primi minuti del programma, l’opinionista d’eccezione Pupo ha più volte interrogato il conduttore Alfonso Signorini riguardo all’arrivo della bella showgirl, in un simpatico siparietto che si è ripetuto più volte nel corso della puntata. Il conduttore lo ha inizialmente rassicurato, poiché, come tutti sappiamo, l’arrivo di Elisabetta Gregoraci era previsto per la serata, poi, tuttavia, quando è diventato chiaro che la donna non sarebbe riuscita ad arrivare per la prima puntata, l’argomento è stato lasciato cadere con grande maestria. Elisabetta Gregoraci è senza dubbio uno dei volti più attesi di questa edizione del GF Vip e la sua assenza ha fatto grande scalpore. Scopriamo cos’è successo.

GF Vip, manca Elisabetta Gregoraci: cos’è successo?

L’ingresso di Elisabetta Gregoraci nella casa del GF Vip era stata annunciata insieme alla rosa di nomi dei concorrenti che è trapelata sui social nei giorni precedenti alla messa in onda. Il suo arrivo era atteso con trepidazione sia dal pubblico sia da Pupo, che non ha mai smesso di chiedere ad Alfonso Signorini quando sarebbe comparsa la showgirl. Tuttavia, la donna non è riuscita ad arrivare nella prima puntata, come invece era stato previsto. A quanto pare, a ritardare l’ingresso di Elisabetta Gregoraci sono stati dei motivi personali non rivelati, che le hanno reso impossibile entrare nella casa già ieri sera. Tuttavia, i fan e Pupo hanno tirato un sospiro di sollievo poiché la sua partecipazione al programma è confermata. Durante un video mandato in onda per mostrare ai concorrenti i compagni che si uniranno a loro per questa avventura, tra i prossimi inquilini c’era proprio Elisabetta Gregoraci. Non resta quindi che attendere qualche giorno per vedere finalmente la showgirl nella casa più spiata d’Italia.

