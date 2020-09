GF Vip, arriva la prima frecciatina social: c’entra Massimiliano Morra

Il GF Vip è andato in onda con la primissima puntata e uno dei concorrenti che ha già fatto molto parlare di sé è sicuramente Missimiliano Morra: vediamo cosa dice e chi ha pubblicato la prima frecciatina social che lo riguarda.

Il GF Vip è tornato e tra i concorrenti entrati nella casa c’è l’attore partenopeo Massimiliano Morra: ecco, con la prima frecciatina social c’entra proprio lui. La sua fidanzata, infatti, ha condiviso un post a poche ore dalla messa in onda. All’interno della casa del Grande Fratello, il modello e attore Massimiliano Morra ha incontrato, a distanza di anni dalla rottura, l’ex compagna Adua Del Vesco, anche lei concorrente di questa edizione. Da quanto dichiarato da Alfonso Signorini durante la puntata, i rapporti tra i due colleghi non si sarebbero chiusi nel migliore dei modi. Lasciatisi, pare, a causa della gelosia di Massimiliano Morra, lato del suo carattere che lui stesso ha confermato nel video di presentazione, l’attore e Adua Del Vesco hanno avuto qualche minuto per confrontarsi subito dopo il loro ingresso nella casa. Una conversazione gelida, soprattutto per quanto riguarda la giovane che ha chiarito di voler mantenere le distanze, dopo che la ex coppia ha parlato degli sbagli commessi durante la relazione. Adua Del Vesco ha affermato di non ritenere di aver fatto degli errori nei confronti di Massimiliano Morra e lui, pare, ha confermato la cosa. Al momento, l’attore è fidanzato con Dalila Mucedero, che a poche ore dalla messa in onda ha postato una storia sul suo profilo Instagram.

GF Vip, frecciatina social della fidanzata di Massimiliano Morra

Dalila Mucedero è una modella di origini napoletane, città natale dello stesso Massimiliano Morra e i due fanno coppia dal 2018. Dopo il diploma al liceo scientifico si è iscritta al corso di Fashion e Design presso l’Accademia di Moda. Non solo modella, ma anche ballerina, Dalila Mucedero ama molto viaggiare. Fidanzata con Massimiliano Morra, i due appaiono innamoratissimi negli scatti condivisi dai entrambi sui rispettivi profili Instagram. Dopo la messa in onda del programma Grande Fratello Vip, la giovane ha postato una storia proprio sul social con una riflessione che pare collegata alla puntata, senza però fare nomi. Nel post, Dalila Mucadero scrive che le persone si rivelano con il tempo e, anche se all’inizio una persona può “fare la santa della situazione” prima o poi la verità viene a galla e bisogna dare tempo al tempo. Ha inoltre aggiunto che nella vita ci vuole coerenza e sembra che qualcuno manchi. Il messaggio si chiude con un “a buon intenditor poche parole” e con un dolce commento rivolto al fidanzato, Massimiliano Morra, in cui la modella dichiara di essere fiera di lui. Ovviamente, in molti hanno ipotizzato che la frecciatina sia diretta proprio all’attrice Adua Del Vesco. Di seguito lo screenshot della storia in questione.

Di sicuro questa nuova edizione del GF Vip regalerà non poche emozioni!