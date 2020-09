GF Vip, chi sono i nominati della prima puntata: nessuno se lo aspettava

GF Vip, chi sono i nominati della prima puntata del reality show di Canale 5: nessuno se lo aspettava.

È iniziata col botto la quinta edizione del Grande Fratello Vip! Una prima puntata ricca di emozioni e colpi di scena, quella a cui abbiamo assistito ieri, lunedì 14 settembre. Il conduttore Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone del reality, ci aveva promesso un cast scoppiettante. E la promessa è stata più che mantenuta! Anche se, nella prima puntata, è entrata solo una parte dei concorrenti ufficiali di questa edizione: il resto farà il suo ingresso venerdì sera. Ma nonostante i primi coinquilini avessero passato insieme solo poche ore, anche ieri sera è arrivato il temutissimo annuncio: quello che riguarda le nomination! Proprio così, i concorrenti hanno dovuto votare chi eliminare anche nella prima puntata, ma le donne sono state fortunate! Essendo in minoranza, sono state loro ad indicare un nome, scegliendo soltanto tra gli uomini. Ecco chi è stato il più votato!

GF Vip, chi sono i nominati della prima puntata: il più votato è Massimiliano Morra, ma…

Un annuncio inaspettato, quello fatto da Alfonso Signorini durante la prima puntata del Grande Fratello Vip! Nessuno poteva mai immaginare, infatti, che dopo poche ore di permanenza della Casa, sarebbero arrivate le prime nomination! La notizia ha colto di sorpresa i ‘vipponi’, che in pochi minuti hanno dovuto prendere una decisione non facile. Una decisione che, però, ha riguardato solo le donne: essendo in minoranza, nessuna donna è a rischio eliminazione per questa settimana e, quindi, era possibile nominare soltanto uno degli uomini. Le cinque donne hanno espresso il loro nome e il concorrente più votato, con tre nomination, è stato Massimiliano Morra. È proprio l’attore napoletano, quindi, il primo nominato ufficiale della quinta edizione del reality di Canale 5. Ma c’è un colpo di scena! Massimiliano non è a rischio uscita ma, essendo stato nominato, deve affrontare la ‘penitenza’ di dormire nella mega lavatrice del GF Vip, e non nelle camere da letto. Con lui Enock Barwuah, che ha scelto proprio l’attore, avendo la possibilità di fare un nome.

Insomma, una ‘falsa’ nomination, almeno per la prima puntata! Dalla prossima, però il gioco entrerà nel vivo e ne vedremo davvero delle belle. Inoltre, da ieri sera, il pubblico potrà scegliere il preferito della settimana, attraverso un televoto: il più votato avrà degli importanti vantaggi nella prossima puntata! E voi, avete seguito il debutto del GF Vip, come vi sembra questa edizione?