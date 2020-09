GF Vip, Patrizia De Blanck non le manda a dire: la contessa rivela dure parole nei confronti della showgirl Alba Parietti.

A 24h dall’inizio dello show andato in onda ieri in prima serata su Canale 5, ne abbiamo già sentite e viste delle belle! Protagonista indiscussa di queste prime ore di vita di questa edizione del Grande Fratello Vip è proprio lei, la contessa Patrizia De Blanck, che a quanto pare non ha peli sulla lingua e non le manda a dire. In queste ultime ore abbiamo avuto modo infatti di poter seguire le prime vicende che hanno preso vita all’interno della Casa, e di paroloni ne sono davvero volati, e non solo.. infatti poche ore fa la Contessa è sta la protagonista di uno scandalo in diretta Tv. Ma non finisce qui perché Patrizia De Blanck non solo ha avuto i primi battibecchi con i concorrenti della casa, ma si è lasciata andare a qualche parolina di troppo anche nei riguardi di chi non è li con lei. Stiamo parlando della showgirl e conduttrice televisiva Alba Parietti, contro la quale la contessa De Blanck si è scagliata. Vediamo cosa è successo e come ha risposto la Parietti.

GF Vip, Patrizia De Blanck contro Alba Parietti

Se voleva attirare l’attenzione su di sé, la contessa Patrizia De Blanck ci è davvero riuscita, per lei il GF Vip è iniziato col botto! In queste ultime ore è stata la protagonista indiscussa dei titoli dei giornali gossip, perché ? Beh perché non ha bisogno di qualcuno che le dica al posto suo, la contessa non ha peli sulla lingua, e dice tutto ciò che pensa! Non si fa che parlare di lei, in particolare per diversi episodi che in questa giornata l’hanno vista sotto i riflettori! Mentre Patrizia De Blanck era in compagnia dei due concorrenti, l’influencer Tommaso Zorzi e l’ex tronista Andrea Zelletta, la donna ha parlato di Francesco Oppini, che sarà uno dei concorrenti ad entrare nella Casa nella prossima puntata in onda Venerdì 18 Settembre. A proposito di Francesco Oppini, la contessa ha detto :” Lui è simpatico è un bravo ragazzo, si vede..” e fin qui tutto bene, ma poi si è lasciata andare a qualche commento un po più colorito nei riguardi della mamma di Francesco, la showgirl e conduttrice televisiva Alba Parietti; di lei la contessa dice :”è la madre che è una Str****” rivolgendosi alla signora Parietti. E beh le parole di Patrizia De Blanck non tardano a fare il giro del Web ed il commento della showgirl Alba Parietti non ha giustamente tardato ad arrivare, ed infatti tramite il suo profilo social la Parietti lascia qualche commento..

La conduttrice televisiva Alba Parietti immediatamente interviene a commentare ironicamente e con qualche frecciatina quanto detto dalla contessa :”Non me la prendo con il grande capo..” – oppure “Per fortuna..avevo paura che la Contessa parlasse bene di me..”