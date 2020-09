GF Vip, Patrizia De Blanck contro tutti: volano parole pesanti

GF Vip, Patrizia De Blanck contro tutti nella casa: volano pesanti parole tra i concorrenti.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata solo da poche ore e già gli animi sembrano essere riscaldati. Ieri è andata in onda la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, che ha presentato alcuni dei concorrenti che faranno parte della casa più spiata d’Italia. Molte sono state le novità e diverse le rivelazioni, che hanno tenuto incollate davanti alla televisione il pubblico italiano. Tra le concorrenti presentate la contessa Patrizia De Blanck, un personaggio com’è noto molto esuberante, che non si lascia sopraffare facilmente e sempre con la risposta pronta. Già ieri abbiamo potuto assistere al battibecco tra la donna e Tommaso Zorzi, dopo che quest’ultimo aveva usato le parole “contessa decaduta”. Patrizia ha subito risposto al commento con grande fervore, mostrando di avere una personalità forte e schietta. A quanto pare però non è finita qui, stamattina la casa non si è svegliata di certo tranquilla, e sembra che al centro delle polemiche ci sia proprio la contessa Patrizia De BlancK. Scopriamo cos’è successo.

GF Vip, Patrizia De Blanck contro tutti: la casa si sveglia tra le polemiche

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip ha visto l’entrata dei numerosi concorrenti che faranno parte di questa nuova edizione del reality. I partecipanti hanno tutti le caratteristiche giuste per portare gli ascolti del programma alle stelle. Siamo certi che le puntate che seguiranno non saranno monotone, ma ricche di novità, basti pensare che Signorini abbia messo insieme tante personalità diverse e tutte molto forti. Sembra proprio che stamattina la casa più spiata d’Italia si sia risvegliata in un grande fervore, a causa di alcune polemiche accese in mattinata.

Ad iniziare le discussioni è stata la contessa Patrizia De Blanck, infatti, si è resa protagonista di una violenta litigata con alcuni dei concorrenti presenti. Il motivo che ha scatenato la donna il fatto che non fosse riuscita a dormire in modo consono alle sue solite abitudini. “Non me ne frega proprio niente qua. Mi lasciate sempre con la luce, io non posso dormire, me ne vado, mi sono rotta… “, ha gridato la donna in preda alla rabbia. Sembra che infatti Patrizia sia stata disturbata dalla luminosità, non riuscendo a chiudere occhio. Per questo motivo, ha iniziato ad inveire nella casa mostrando la sua frustrazione per l’accaduto.

