GF Vip, “Siete tornati a baciarvi tu e Pietro?”: la risposta inaspettata di Antonella Elia lascia Signorini senza parole, ecco cosa ha detto l’opinionista in diretta.

La prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando tantissime emozioni. Alfonso Signorini ha salutato nuovamente il suo pubblico, felice di raccontare le dinamiche che si creeranno tra i concorrenti. Le premesse ci sono tutte, perché i protagonisti entrati finora sono molto forti. La prima a varcare la porta rossa è stata Matilde Brandi, che ha riceuto subito una splendida sorpresa e si è commossa ancor prima di entrare nella casa. Poi è stata la volta di Fausto Leali, Enock Barwuah, che ha lanciato un importante messaggio contro il razzismo, Dayane Mello, Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e tanti altri. Insomma, i nomi promettono molto bene e a questi si aggiungono quelli dei due scoppiettanti opinionisti, Pupo e Antonella Elia. Incalzata da Signorini, l’ex gieffina ha svelato alcuni dettagli sulla sua relazione con il compagno Pietro Delle Piane, da cui si è allontanata dopo un travagliato percorso a Temptation Island, lasciando tutti a bocca aperta: ecco le sue inaspettate parole in diretta.

GF Vip, “vi baciate ancora così tu e Pietro?”: Signorini incalza la Elia, la risposta di lei è inaspettata

Il Grande Fratello Vip è cominciato da poche ore ma sta già regalando grandi emozioni. Oltre all’ingresso dei nuovi concorrenti e alle prime dinamiche createsi nella casa, non sono mancati imperdibili siparietti anche in studio, soprattutto grazie al carattere senza peli sulla lingua di Antonella Elia. L’opinionista si è complimentata con Enock Barwuah, che ha definito “più bello di Mario Balotelli”, ma si è anche divertita a fare battute su altri concorrenti, regalando momenti indimenticabili. Incalzata da Alfonso Signorini, poi, ha anche svelato alcuni dettagli sulla sua relazione con Pietro Delle Piane, che sembrava finita dopo Temptation Island. Quando è arrivato in casa Andrea Zelletta, Signorini lo ha presentato come il tronista che ha baciato più ragazze a Uomini e Donne. Subito è intervenuta la Elia, dicendo invece che lei detiene il record del bacio più lungo della tv, riferendosi al lunghissimo bacio dato a Delle Piane nella passata edizione del GF Vip. “Ma continuate a baciarvi così tu e Pietro?”, le ha chiesto a bruciapelo Signorini. La risposta di Antonella è stata davvero inaspettata: “Eh beh, sì…”, ha detto l’opinionista con un filo di imbarazzo.

Si tratta di un vero e proprio scoop per i fan della Elia, che ha poi aggiunto altri dettagli: “Io di Pietro sono innamorata”, ha detto. Che sia definitivamente tornato il sereno tra i due? Non ci resta che aspettare nuovi, eventuali, aggiornamenti!