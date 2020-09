Gigi D’Alessio, applausi per lui su Instagram: risponde pubblicamente ad un suo fan in difficoltà, il gesto è davvero magnifico.

Il nuovo album di Gigi D’Alessio sta letteralmente spopolando a pochi giorni dall’uscita: ‘Buongiorno’ è il titolo del nuovo progetto lanciato i primi di settembre 2020: nel nuovo album il cantautore napoletano ha coinvolto una squadra di giovani rapper napoletani per presentare versioni inedite dei suoi brani più famosi. E’ stato proprio Gigi D’Alessio, tre giorni fa, ad annunciare che ‘Buongiorno’ è al primo posto della classifica degli album più venduti in Italia: “È stato un grande lavoro di squadra, ognuno ci ha messo tutto sé stesso e il risultato si vede… e si sente! Dico sempre che nell’album “c’è sta tutte Napule” ed è vero: ci sono gli Artisti, c’è la lingua napoletana e ci sono le storie della nostra città, quelle di vent’anni fa e quelle di oggi” scrive il noto cantautore campano sul suo account Instagram. Sui social D’Alessio è molto attivo e proprio poche ore fa ha risposto pubblicamente ad un suo fan che non sta attraversando un buon periodo. Il cantante napoletano ha fatto per lui un gesto davvero straordinario: ecco cosa ha scritto Gigi.

Gigi D’Alessio cuore d’oro: il magnifico gesto per il suo fan è da applausi

Gigi D’Alessio ha compiuto un gesto magnifico: il noto cantautore napoletano ha deciso di regalare il suo album ad un fan che al momento non può permettersi di comprarlo. Enorme generosità di Gigi D’Alessio che ha un rapporto davvero speciale con chi lo segue e lo apprezza. Un fan ha commentato il post del suo cantante preferito non solo per complimentarsi ma anche per raccontargli che avrebbe tanto voluto comprare il nuovo album, ‘Buongiorno‘, ma al momento non può permetterselo perché si trova in enormi difficoltà economiche. Si ritrova a vivere a casa dei suoi genitori con la moglie ed i figli ma nonostante le difficoltà ed i problemi, continua a sorridere. La storia dell’utente Instagram ha subito attirato l’attenzione del cantautore che gli ha risposto pubblicamente: “Mandami l’indirizzo te lo regalo io perchè sei un grande uomo”. La sua generosità è da applausi ed infatti sono migliaia i commenti arrivati dopo da tutti i suoi fan che si sono complimentati per il gesto e per il suo cuore d’oro.