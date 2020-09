Giulio Berruti, il motivo del ‘no’ al GF Vip: non lo immaginereste mai

L’attore Giulio Berruti avrebbe rinunciato al GF Vip a causa di impegni lavorativi: ma secondo Dagospia la verità sarebbe un’altra.

Il GF Vip è ripartito ieri sera, sempre su Canale 5, con la sua quinta edizione. Da diverso tempo si parlava dei volti più o meno noti che sarebbero entrati come concorrenti nella Casa ma anche di coloro che hanno rifiutato l’invito di Signorini a far parte del cast. Secondo il giornale Chi, diretto proprio dal conduttore del reality, Andrea Iannone e Giulio Berruti avrebbero sicuramente accettato, ma per motivi diversi sono stati costretti a rinunciare. Il campione di motociclismo era stato accusato di doping e trovandosi ora in attesa di una sentenza disciplinare, fissata al 15 ottobre, non sarebbe idoneo a partecipare al programma. Altro personaggio che Signorini avrebbe fortemente voluto nel cast è il bellissimo attore Giulio Berruti, la cui storia d’amore con l’onorevole Maria Elena Boschi ha infiammato il gossip quest’estate. La coppia si è finalmente dichiarata alla luce del sole e il loro rapporto sembra più che stabile. Secondo il settimanale Chi, Berruti sarebbe stato costretto a rifiutare il GF Vip, pur essendo praticamente ad un passo dal firmare, per motivi di lavoro. La fidanzata sarebbe stata d’accordo col suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Invece, secondo Dagospia la mancata partecipazione di Giulio Berruti nasconderebbe una ragione ben diversa, vediamo quale.

Giulio Berruti, il vero motivo del rifiuto al GF Vip secondo Dagospia