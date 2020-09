Grande Fratello Vip, dove seguire la diretta dalla Casa 24 ore su 24: tutte le informazioni sul reality di Canale 5.

Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato! La prima attesissima puntata del reality show più spiato della tv è andata in onda ieri, lunedì 14 settembre, su Canale 5. Una prima puntata ricca di colpi di scena, con tanto di lite in diretta! È successo davvero di tutto, anche se, nella Casa, è entrata solo una parte dei concorrenti di questa edizione. Gli altri faranno il loro ingresso venerdì sera, nella seconda puntata del reality. Proprio così, anche quest’anno Alfonso Signorini e company ci terranno compagnia con un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il venerdì. Ma quest’anno è possibile seguire la diretta live, 24 su 24, dalla Casa? Ebbene, la risposta è si. Ecco come fare.

Vuoi seguire le avventure dei ‘vipponi’ nella casa del Grande Fratello Vip? Ebbene, è possibile farlo 24 ore su 24, giorno e notte! Oltre ai due appuntamenti settimanali il prima serata, il lunedì e il venerdì, e al daytime del pomeriggio, in onda subito dopo Uomini e Donne, potete seguire le avventure in diretta dalla Casa in vari modi. Il primo, quello più semplice, è sintonizzarsi sul canale 55, che corrisponde a Mediaset Extra, in tv. Ma se non siete a casa o, semplicemente, volete seguire i vip da un dispositivo mobile, potrete farlo semplicemente connettendovi al sito ufficiale della trasmissione o dall’applicazione di Mediaset Play.

La diretta dalla Casa è in onda 24 ore su 24 e potrete scegliere tra più regie, sintonizzate su vari ambienti della casa. Insomma, non vi resta che accendere tv, smartphone, pc o tablet…il Grande Fratello Vip 5 vi aspetta!