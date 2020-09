Lutto nel mondo del cinema: l’attrice Sei Ashina è morta a soli 36 anni; è stata ritrovata nel suo appartamento di Tokyo senza vita.

È morta all’età di 36 anni Sei Ashina, attrice giapponese nota soprattutto per la partecipazione al film ‘Seta’. L’attrice è stata ritrovata dalla famiglia nel suo appartamento di Tokyo ieri mattina e, secondo quanto riporta la stampa giapponese che cita fonti investigative, dai primi rilevamenti si tratterebbe di suicidio.

Lutto nel mondo del cinema: l’attrice Sei Ashina è morta a soli 36 anni

Tragico lutto nel mondo del cinema, l’attrice Sei Ashina è morta a soli 36 anni. Il corpo senza vita dell’attrice è stato ritrovato dalla sua famiglia, nella sua casa a Tokyo. Non è ancora chiara la causa della morte, ma secondo quanto trapela dalla stampa della capitale giapponese, potrebbe trattarsi di suicidio.

Sei Ashina non era il vero nome dell’attrice e modella, ma lo pseudonimo di Aya Igarasashi. Nata a Koriyama il 22 novembre del 1983, ha iniziato la sua carriera come modella. È poi diventata un volto noto in tv, per poi approdare al cinema, dove è stata protagonista di tante pellicole di successo. È nota soprattutto per la sua partecipazione al film Seta, di François Girard, tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco. Ha preso parte alle due stagioni di Bloody Monday, versione live action dell’omonima serie manga e ha recitato anche in varie serie tv, come Stand Up!, Giragira e Specialist.

Come già detto, la donna è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione lunedì 14 settembre: ancora da chiarire le causa del decesso, ma secondo le prime ricostruzioni, l’attrice si sarebbe tolta la vita proprio nella sua casa di Tokyo