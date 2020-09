Naike Rivelli cucina in mutande: “So cosa preferisce il mio uomo”

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ha pubblicato una foto sui social in cui cucina in mutande ed ha scritto: “So cosa preferisce il mio uomo”

Naike, conosciuta anche con lo pseudonimo di Nayked, è un’attrice, cantante e modella, figlia di Ornella Muti. Il padre non si conosce. La madre, infatti, era sicura fosse il produttore cinematografico spagnolo José Luis Bermúdez de Castro, ma, in seguito a un test del DNA richiesto dall’uomo, i due hanno scoperto di non avere legami di parentela. La Muti ha in seguito dichiarato di non conoscere l’identità del padre di Naike. Ha debuttato al cinema all’età di otto anni, recitando una piccola parte accanto alla mamma nel film “Bonnie e Clyde all’italiana“. A sedici anni è stata scelta da Ettore Scola per recitare ne “Il viaggio di Capitan Fracassa“. Riguardo alla televisione, invece, nel 1999 ha condotto Paperissima Sprint, mentre nel 2015 ha partecipato, insieme al fratellastro Andrea Facchinetti, a Pechino Express. Nel 2010 ha esordito come cantante pop, sotto lo pseudonimo Nayked, con il singolo I Like Men. L’anno seguente è uscito il suo primo album, Metamorphose Me.

Naike Rivelli, in cucina in mutande: la foto fa il giro del web

La Rivelli è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta quasi trecentomila seguaci. Le sue foto, spesso sempre molto piccanti, ricevono migliaia di like. L’ultimo scatto pubblicato dalla figlia di Ornella Muti sembra aver fatto veramente il giro del web. Naike, infatti, ha pubblicato una foto in mutande mentre cucina ed ha scritto: “È più importante sapersi fare un super piatto di pasta nudi o sapersi truccare con unghie finte improbabili e vestirsi fashion?”. La Rivelli poi si è chiesta: “Cosa preferisce un compagno? Tornare a casa accolto da una donna in mutande, un po’ spettinata, o preferisce una donna finta, in paranoia che si schizzi con il sugo sul suo abito firmato?”. L’attrice ha poi concluso: “Non so gli altri, ma so bene quello che preferisce il mio uomo”.

Anche i suoi seguaci sembrano preferirla in queste vesti. Lo scatto, infatti, ha raggiunto migliaia e migliaia di like con commenti super positivi.