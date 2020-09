Oroscopo e rabbia repressa: tutti i segni dal più al meno impetuoso quando si arrabbiano, cosa succede durante una discussione molto accesa

Noi lo diciamo sempre, l’astrologia non è certamente una scienza esatta, eppure c’è chi ci crede moltissimo e chi invece non ci crede per niente. C’è chi ogni mattina non esce senza prima aver visto l’oroscopo, e chi invece non gliene potrebbe fregar di meno. Ma come in moltissimi altri casi, pare proprio esserci una grande correlazione tra i segni zodiacali e i colori. Ogni segno avrebbe infatti un pianeta di appartenenza che influirebbe sul carattere. In questo caso però vogliamo parlarvi della relazione che intercorre tra i segni zodiacali e la rabbia. Non tutti i segni reagiscono allo stesso modo di fronte alle provocazioni e soprattutto in un momento di conflitto non tutti riescono a reagire allo stesso modo. I segni zodiacali si dividono in quattro gruppi: acqua, aria, fuoco e terra. Ognuno di questi gruppi ha delle attitudini diverse che di conseguenza influiscono sui segni, sui loro modi di pensare e di comportarsi.

Oroscopo e rabbia: tutti i segni dal più al meno impetuoso quando si arrabbiano

Come vi dicevamo anche prima, non tutti i segni riescono a reagire allo stesso modo di fronte alle provocazioni e in situazioni di rabbia e nervosismo. In particolare, ci sarebbero alcuni segni che esploderebbero subito, e altri no. Vediamoli insieme

Ariete: Sono un segno difficili da contenere, motivo per cui esplodono sempre! Infatti facili alle emozioni e quando queste diventano troppe e troppo forti, si trovano a non riuscire più a contenerle

Toro: Sono un segno calmissimo, che non esplodono mai, motivo per cui anche quando sono di pessimo umore finiscono sempre con il trovare la giusta misura per contenere la rabbia e dire ciò che pensano senza dare in escandescenza

Gemelli: Persone calme e pacifiche, ma guai a stuzzicarli troppo o a provocarli, possono diventare il diavolo in persona. Detto ciò, se vengono provocati in un momento in cui si sentono più vulnerabili, possono scattare sulla difensiva e nel farlo finiscono quasi sempre con l'esplodere.

Cancro: quelli nati sotto il segno del cancro, trattengono male le emozioni e per questo motivo spesso danno di matto. Come vi dicevamo, reggono male le emozioni forti, specie se si tratta di emozioni negative. Così, quando qualcosa non va per il verso giusto finiscono con il dare di matto mettendo in piazza ogni piccola cosa contenuta fino ad allora

Leone: Calmi per natura, sanno che non vale la pena dare attenzione a chi non ne merita, motivo per cui, essendo amanti della calma e fiduciosi in ciò che fanno, cercano sempre di non perdere le staffe

Vergine: I nati sotto il segno della Vergine non amano mostrare a tutti quello che provano. Ciò li spinge a cercare di reprimere ogni emozione negativa, rabbia compresa.