Oroscopo e tabella dei colori: a ogni segno zodiacale il proprio colore e rispettivo significato, scopriamoli insieme uno per uno

C’è chi ci crede moltissimo e chi invece non ci crede per niente, Chi ogni mattina non esce senza prima aver visto l’oroscopo, e chi invece non gliene potrebbe fregar di meno. Ma come in moltissimi altri casi, pare proprio esserci una grande correlazione tra i segni zodiacali e i colori. Ogni segno avrebbe infatti un pianeta di appartenenza e conseguentemente anche un colore predominante. In questo caso però vogliamo parlarvi della relazione che intercorre tra i segni zodiacali e i colori. In particolar modo da come ogni segno possa influire sui colori che indossiamo e come questi possono assumere significati differenti. Infatti pare proprio che ogni segno influisca sugli stati d’animo e quindi anche sul modo di vestirci. Se con un colore, oppure con un altro. I segni zodiacali si dividono in quattro gruppi: acqua, aria, fuoco e terra. Ognuno di questi gruppi ha delle attitudini diverse che di conseguenza influiscono sui segni, sui loro modi di pensare e di comportarsi.

Oroscopo e tabella dei colori: a ognuno il proprio significato

Adesso vediamo insieme quali dovrebbero essere i colori per ogni segno zodiacale:

Ariete : rosso, arancione, giallo

Toro : verde, viola, rosa

Gemelli : giallo, celeste, bianco

Cancro : lilla, viola, verde, argento (grigio)

Leone : giallo, arancio, oro

Vergine : marrone, verde, sabbia

Bilancia : azzurro, blu, verde

Scorpione : fucsia, nero, viola, bordeaux, oro, arancione

Sagittario : azzurro lapis, rosso scuro, giallo scuro

Capricorno : giallo senape, marrone, rosso scuro

Acquario : bianco neve, azzurro, argento

Pesci : verde scuro, azzurrino, bianco, blu

Ogni colore ovviamente ha il proprio significato e sarebbe impossibile riportarli tutti, motivo per cui vi elenchiamo il significato dei colori principali.