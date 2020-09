Pomeriggio 5, imprevisto shock: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta: è completamente nuda; le immagini lasciano di stucco la conduttrice e i presenti in studio.

Un imprevisto che non poteva passare inosservato, quello avvenuto a Pomeriggio Cinque, durante la puntata di oggi 15 settembre 2020. Come di consueto, nella seconda parte della trasmissione, Barbara D’Urso parla del Grande Fratello Vip e di cosa è accaduto nella casa più spiata della tv. Ma è proprio nelle immagini in diretta dalla Casa, nello sfondo, che è apparso qualcosa di troppo! La contessa De Blanck si è praticamente spogliata in diretta, mostrandosi senza veli. Le immagini hanno lasciato tutti di stucco, compresa la padrona di casa Barbara D’Urso.

Quello che è successo a Pomeriggio 5, nella puntata di oggi, è davvero incredibile. In diretta, la contessa De Blanck si è spogliata, rimanendo completamente nuda:

Un imprevisto che ha sorpreso tutti, compresa la conduttrice Barbara D’Urso. Ovviamente, la regia del Grande Fratello non è gestita da Pomeriggio 5 e le immagini sono state mandate in onda involontariamente dalla trasmissione di Barbara D’Urso, che, come il resto degli invitati in studio, ha reagito con molto stupore alle immagini apparse sul maxi schermo. Un episodio che, inevitabilmente, non è passato inosservato. “Non è colpa nostra, stavamo guardando le immagini in diretta nella Casa del Grande Fratello, ma la regia non è nostra, non è Pomeriggio 5, noi come tutti mandiamo in diretta le immagini del GF”, precisa Barbara D’Urso. Durante l’imprevisto, la contessa era intenta a cambiarsi nella ‘suite’, un ambiente della casa privato in cui, al momento, dorme da sola.

Patrizia contro tutti

Ma, al di là dell’imprevisto di questo pomeriggio, la contessa De Blanck si era già fatta notare dopo pochi minuti dal suo ingresso nella Casa. Prima con la lite in diretta con Tommaso Zorzi e, questa mattina, con un nuovo clamoroso sfogo, durante il quale ha già minacciato di voler lasciare il programma. Con Zorzi, la Contessa aveva un conto in sospeso: una frase, scritta da Tommaso su Chi, poco gradita da Patrizia, che, appena entrata in casa, non solo si è rifiutata di salutare l’influencer, ma lo ha anche definito ‘str****’. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, con Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip ne vedremo davvero delle belle! E voi, cosa pensate della concorrente?

La contessa accusata di volgarità

Tra gli opinionisti di oggi a Pomeriggio Cinque, però, non tutti sono stati gentili con la contessa De Black. In particolare Karina Cascella, che ha sottolineato come Patrizia sia stata volgare nel linguaggio, più volte nel corso della prima puntata: una atteggiamento, secondo l’opinionista, poco adatto ad un programma di prima serata, seguito anche da un pubblico molto giovane. Anche secondo Patrizia Rossetti la De Blanck è stata un po’ troppo eccessiva: “Le parolacce possono scappare in tre mesi, ma non appena entri”. E voi, siete d’accordo con il pensiero delle opinioniste?