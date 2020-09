Rudy Zerbi, ‘Allucinante!’: su Instagram l’incontro pazzesco

Rudy Zerbi ha documentato su Instagram un incontro davvero insolito avvenuto nei pressi di casa sua, a Roma nord, tra semafori e auto.

L’episodio ha davvero dell’incredibile: è Rudy Zerbi a postare sul suo profilo Instagram quanto gli è accaduto nei pressi della sua abitazione, quartiere Flaming della capitale, proprio nel bel mezzo di decine di auto parcheggiate. Il giudice di Tu si que vales è rimasto comprensibilmente di stucco perché mai si sarebbe immaginato di imbattersi in un animale così poco frequente in piena città. Zerbi sembrerebbe aver mantenuto un certo self-control, ma non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi follower lo stupore di quell’avvistamento tanto incredibile. Ma vediamo cosa è accaduto esattamente di così particolare a Rudy.

Rudy Zerbi, su Instagram l’incontro inaspettato: non immaginereste mai con chi

Nei pressi della sua casa, mentre cercava un posto libero dove parcheggiare, Rudy ha incontrato, udite udite, un cinghiale! La bestiola appariva serena e tranquilla, come documentato da Rudy nelle sue Ig Stories, e neanche la poca distanza con lui sembrava perturbarlo. Ad un certo punto, l’animale gli si avvicina e sembra che voglia dirigersi proprio verso di lui. Zerbi ovviamente inizia a valutare seriamente la possibilità di darsela a gambe, ma fortunatamente quando sembra che il cinghiale stia proprio per andargli incontro, improvvisamente svolta a destra e scompare nel buio. Com’era prevedibile, la foto del cinghiale postata da Rudy ha attirato moltissimi commenti. “Non è il primo avvistato in zona”, oppure “E’ pazzesco…io sarei svenuta…pensa se c’erano dei bimbi”, alcuni dei commenti che si leggono sotto al post.

Un rientro a casa certamente diverso dal solito per Rudy, che di sicuro avrà provato una certa tensione nonostante su Instagram ci abbia poi scherzato su. Siamo certi che quello che poteva essere un giorno qualunque, per lui si sarà trasformato in una data da ricordare!

