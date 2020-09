Sabrina Salerno, splendida iniziativa: “Omaggio alla sua bellezza”

Splendida iniziativa la famosissima showgirl Sabrina Salerno: “È un omaggio alla sua bellezza”, ecco di che cosa si tratta

Sabrina Salerno è una delle icone di bellezza degli anni ottanta e novanta. La showgirl fu scoperta da Claudio Cecchetto ed è divenuta celebre come cantante di genere Italo disco, ottenendo successo in tutta Europa grazie agli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop, oltre che ai singoli Sexy Girl e Boys . Quest’ultimo raggiunse la terza posizione della classifica britannica, rendendo la Salerno tra i pochi italiani ad essere riusciti in questa impresa. Ha venduto 20 milioni di dischi e risulta essere tra gli artisti italiani che hanno venduto maggiormente all’estero.

Sabrina Salerno, splendida iniziativa: di cosa si tratta

La Salerno è anche molto seguita sui social, soprattutto su Instagram, dove conta più di seicentomila seguaci. Le sue foto, soprattutto quelle in costume, sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. La showgirl è molto amata dai suoi fan e addirittura nelle ultime ore è stata fatta una splendida iniziativa nei suoi confronti. Nel campionato di calcio amatoriale a 7 di Siviglia, un gruppo di amici, quasi tutti quarantenni, hanno deciso di rinominare la propria squadra “Società Sportiva Sabrina Salerno”. La notizia è stata diffusa da Marca, che ha intervistato anche uno di loro: “Siamo tutti degli anni ’80 e crediamo che Sabrina Salerno meriti un omaggio sentito e sincero per la sua musica e la sua bellezza”.

Su Twitter è subito boom di richieste per avere le magliette della squadra, che ha già il suo logo con tanto di motto ‘Gloria e Disordine‘. Sotto al nome campeggiano i lineamenti di una donna, ovviamente riconducibili a quelli della showgirl divenuta famosa con il brano Boys. Un’iniziativa spettacolare, che sicuramente sarà ben accolta dalla Salerno.