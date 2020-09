Skin care fai da te: scopriamo insieme come avere una pelle meravigliosa con la zucca! I passaggi per una maschera fatta in casa, semplice ed efficace

Per chi non lo sapesse, il primo passo per avere una pelle perfetta è quello di eseguire una skin care quotidiana di tutto rispetto. Spesso si pensa che per eseguire una skin care efficace e soprattutto che dia buoni risultati, è necessario spendere molti soldi in cosmetici, ma in realtà non è sempre così. Spesso infatti è possibile riuscire a raggiungere risultati efficaci anche senza spendere fior di quattrini, ma semplicemente affidandosi a qualche piccolo trucchetto naturale. Sono infatti moltissime le ricette naturali da poter utilizzare per avere una pelle perfetta senza per forza utilizzare una miriade di prodotti diversi e dispendiosi. Tra gli alleati della pelle ci sono frutta, verdura, oli e caffè. Ma adesso vediamo insieme qualche piccolo consiglio per avere una pelle perfetta con un ingrediente davvero speciale, la zucca!

Skin care fai da te: come avere una pelle meravigliosa con la zucca!

Buonissima da cucinare, ma non solo! La zucca è una vera prelibatezza anche per la pelle. ci sono infatti diversi modi per poterla utilizzare al meglio. I semi possono essere frullati e utilizzati come scrub leggero, aggiunti a un po’ di olio o di miele se preferite. La polpa invece può essere utilizzata sia cotta, che a crudo.

Ovviamente, la zucca, per essere utilizzata come cosmetico andrà privata della buccia e dei semi. Questi come vi dicevamo prima, se frullati potranno essere utilizzati per la preparazione di uno scrub, miscelandoli a tre cucchiai di polpa di zucca cotta e frullata e olio vegetale a scelta o miele. L’olio può essere di jojoba, o quello di karitè. Lo scrub potrà essere massaggiato sul corpo durante la doccia e dopo essere stato risciacquato lascerà la pelle morbida, vellutata e luminosa, o anche prima e lasciato agire qualche minuto. Se la pelle del vostro viso soffre l’autunno e l’inverno e necessita di nutrimento si potrà preparare una maschera nutriente ed idratante miscelando circa 100 grammi di polpa di zucca cotta, con un cucchiaino di olio di argan, di cocco o di karitè. La maschera naturale può essere applicata sul viso per poi restare in posa per circa 20 minuti e poi risciacquata con acqua tiepida. La pelle risulterà al tatto molto compatta, morbida e decisamente idratata. Ottima come maschera anche per i piedi, che si può preparare miscelando la stessa quantità di polpa di zucca cotta e frullata con il burro di karitè. Potete inserire la purea in un sacchetto e immergervi i piedi per almeno una ventina di minuti. Dopodiché massaggiate energicamente e sciacquate sotto acqua tiepida. Vedrete, sarà un vero toccasana per i vostri piedini screpolati!

