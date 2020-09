Stefano De Martino, “mi sei mancato”: si ritrovano finalmente dopo mesi

Stefano de Martino, “mi sei mancato”, i due amici si ritrovano dopo mesi e in passato molte sono state le voci di una loro rottura.

Il conduttore e ballerino Stefano De Martino negli ultimi tempi è molto impegnato con diversi programmi tv. E’ diventato noto dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi, dimostrando di possedere un talento eccellente, infatti, è riuscito a spiccare fra gli altri ballerini presenti. In seguito, Maria de Filippi l’ha voluto come professionista nel programma. Ma il suo nome ha raggiunto le pagine dei giornali quando De Martino ha allacciato una relazione con Belen Rodriguez, iniziata nel 2012 proprio mentre il ballerino era allora fidanzato con la meravigliosa cantante Emma Marrone. Stefano e Belèn si sono sposati il 20 settembre 2013, e hanno avuto il piccolo Santiago, ma la loro storia d’amore che sembrava essere una vera favola è finita nel 2015. Dopo varie voci su un loro probabile ritorno di fiamma, i due sono stati paparazzati nuovamente insieme. Ma niente è servito a tenerli uniti e anche questa volta il rapporto è giunto alla rottura, e sembra essere una decisione definitiva. Stefano De Martino ha conosciuto uno dei suoi più grandi amici nel programma di Maria De Filippi, stiamo parlando di Marcello Sacchetta, ballerino dalle doti impeccabili. I due sembravano molto uniti, ma per un periodo c’è stato uno strano allontanamento. Di recente però, sul profilo di Marcello sono apparse delle foto che hanno emozionato i fan. Scopriamo insieme cos’è accaduto e le foto in questione.

Stefano De Martino, “mi sei mancato”, si ritrovano dopo mesi di allontanamento

Stefano De Martino è divenuto noto dopo aver partecipato come ballerino ad Amici di Maria de Filippi, spiccando per le sue innumerevoli qualità. In seguito è entrato a far parte del programma come professionista. E’ stato al centro del gossip per la sua relazione turbolenta con Belen Rodriguez, terminata definitivamente. Oggi, è impegnato nella conduzione di diversi programmi. Stefano proprio nella trasmissione Amici ha conosciuto uno dei suoi più cari amici, Marcello Sacchetta. I due dopo un periodo insieme si sono allontanati e Marcello aveva raccontato di aver perso di vista De Martino, sostenendo di volergli comunque un gran bene. Recentemente, sul profilo di Sacchetta sono apparse delle foto che hanno sciolto tutti i dubbi.

Marcello ha infatti pubblicato delle foto pochi giorni fa in cui compare proprio insieme a Stefano De Martino. E’ evidente che i due ballerini ed ex conduttori del daytime di Amici sono tornati ad essere vicini. “Mi sei mancato” ha dichiarato De Martino, dopo l’allontanamento che c’era stato fra i due. “Le matite spezzate colorano ancora” scrive Marcello sotto le foto pubblicate, lasciando intendere che una frattura in effetti tra di loro c’era stata realmente, ma che quel periodo di separazione è ormai passato.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui