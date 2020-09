Temptation Island, Valeria Liberati si sbottona dopo il programma a cui ha partecipato col compagno Ciavy: “Vivere con rimpianto…”, le parole inaspettate

Temptation Island quest’anno ha fatto davvero il pienone tra l’edizione di luglio e quella che sta per cominciare, condotta dalla bravissima Alessia Marcuzzi. Tra le coppie che si sono distinte sin dai primi istanti e che stanno tenendo col fiato sospeso tutti i telespettatori, c’è sicuramente quella formata da Ciavy e Valeria. I due hanno deciso di partecipare a Temptation Island per mettersi alla prova. In particolar modo Valeria voleva capire quali erano i reali sentimenti del fidanzato, che spesse volte ha avuto delle scappatelle. E poi per capire se l’uomo fosse pronto all’impegno di una casa e un matrimonio… Il ragazzo sin da subito ha confidato alle single di non volere nulla di tutto ciò e di non voler rinunciare alla sua libertà. Inutile ricordarvi che i due nel corso del loro percorso si sono fatti diversi sgambetti, arrivando ad un falò di confronto decisamente infuocato. La scelta al falò fu quella di uscire separati, anche se poi una volta fuori le cose sono cambiate…

Temptation Island, Valeria dopo il programma: “Vivere con rimpianto…”

Ora a distanza di un paio di mesi dalla messa in onda del falò di confronto Valeria e Ciavy sono tornati ad essere una coppia e mentre lui dice di non essere il mostro che la fidanzata ha dipinto all’interno del villaggio la donna ha deciso di lasciarsi andare ad una lunga intervista ad Isa e Chia.

In particolare la donna ha deciso di spiegare il perché del suo riavvicinamento al compagno. In particolare, pare sia stato proprio lui a cercare insistentemente la donna, per poter avere un confronto. Una volta raggiunta per un confronto, è stato certamente necessario parlare di quanto accaduto all’interno dell’Is Morus Relais. La Liberati ha spiegato che il suo voler dare una nuova possibilità al compagno è dettata dal fatto che hanno condiviso 4 anni della loro vita insieme e che era giusto così. Il ragazzo ha espresso il proprio dolore e il proprio timore nel perderla sul serio stavolta, motivo per cui la donna ha deciso di dargli un’altra possibilità. E poi ha spiegato che meglio riprovarci, piuttosto che poi vivere con il rimorso di quello che sarebbe potuto essere. In ogni caso vi consigliamo di leggere l’articolo completo qui.