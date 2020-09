Uomini e Donne oggi 15 settembre è iniziato con una furiosa lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: le due donne si sono alzate in piedi.

E’ cominciata una nuova stagione di Uomini e Donne da pochi giorni e già volano scintille nello studio di Maria De Filippi. La rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani è storica ma oggi i toni si sono alzati davvero tanto: la puntata di oggi 15 settembre è iniziata proprio con la lite tra i due volti noti del dating show. Ma cosa è successo precisamente? Tina ha accusato Gemma di esser sempre stata contro le donne che decidevano di ricorrere alla chirurgia estetica: “Lei ha sempre detto che era per le emozioni e la libertà, che ogni ruga rappresentava un momento ed un emozione della sua giovinezza, del suo passato. Invece poi…“. L’opinionista di Uomini e Donne critica così la scelta di Gemma di sottoporsi ad un lifting facciale. Oggi 15 settembre, dopo un video, è entrata in studio la Galgani ed è scoppiata una furiosa lite tra le due donne: sono arrivate ad alzarsi dalle loro sedie. Ecco nel dettaglio cosa è accaduto nella puntata di oggi.

Uomini e Donne, furiosa lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: tensione in studio

Gemma Galgani ha interrotto la sua storia con Nicola Vivarelli, il giovane che aveva iniziato a conoscere prima dell’estate. Attratta ora da un altro uomo, Paolo, prova a vivere il suo nuovo percorso nella nuova stagione del dating show. Ad inizio puntata, oggi 15 settembre, Maria de Filippi ha mandato in onda un video in cui la Dama del Trono Over si è sfogata con la redazione: “Oggi guardavo il parterre maschile, tutti si avvicinano per dirmi “Non rispondere a Tina”. Ma stesse zitta allora, mi pietrifica delle volte”. In lacrime, Gemma ha accusato la Cipollari di esser stata pesante con lei, “Mi brucia in ogni momento, in questo contesto di fusione con i giovani, a me piace, sento sempre che ogni cosa che dico o posso dire deve traviarla volgarmente. Sta superando i limiti”. Gemma in video ha mostrato il suo dispiacere nel sentirsi sempre attaccata dall’opinionista del programma.

Tina non si è proprio trattenuta: nel sentirsi attaccata e sotto accusa ha sbottato contro la Dama una volta entrata in studio. Ha motivato così i suoi comportamenti ma i toni si sono alzati davvero tanto. Le due donne hanno iniziato a litigare al punto da alzarsi in piedi tra urla ed offese.