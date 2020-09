Tu si que vales, magnifica notizia: il conduttore si è sposato!

Tu si que vales, fiori d’arancio per il programma: il conduttore ha coronato il suo sogno d’amore e ha sposato la sua splendida fidanzata. Scopriamo i dettagli.

Fiori d’arancio a Tu si quel vales! Arriva la magnifica notizia: il conduttore si è sposato. Il programma d’intrattenimento è amatissimo dal pubblico ed è composto da una giuria d’eccezione: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Alla conduzione troviamo invece Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Proprio quest’ultimo ha finalmente coronato il suo sogno e sposato la bellissima fidanzata, Daniela Marzulli. Scopriamo i dettagli. Martin Castrogiovanni è un personaggio televisivo e, soprattutto, un ex rugbista, terzo giocatore ad aver raggiunto le cento presenze con la nazionale italiana. Assieme ad Alessio Sakara, suo collega a Tu si que vales, ha condotto anche un altro programma sulla rete DMAX: Il più forte. Nel 2019 ha anche partecipato come ballerino al reality Amici Celebrities. Qualche giorno fa è arrivata la magnifica notizia, già annunciata dal settimanale Chi, delle nozze dell’atleta con la bellissima compagna, Daniela.

Tu si que vales, Martin Castrogiovanni si è sposato

Il matrimonio di Martin Castrogiovanni è stato celebrato a Tre Croci, una frazione di Vetralla e si è trattato di una cerimonia intima e per niente artificiosa. A quanto pare il dress code era molto libero e tutta la cerimonia è stata all’insegna della naturalezza e della libertà. Sembrerebbe che fossero assenti Maria De Filippi, Belen Rodriguez e gli altri colleghi del programma Tu si que vales, probabilmente per la scelta di grande intimità voluta per la cerimonia, ma non è certo. Era invece presente Alessio Sakara e non è mancata nemmeno Bebe Vio, la famosissima schermitrice italiana. Dimostrandosi ancora una volta una persona dal cuore d’oro e dalla grande spontaneità, pare che Martin Castrogiovanni abbia lasciato ai residenti della zona, accorsi per cercare di scorgere i personaggi famosi, di avvicinarsi e salutarlo per porgergli gli auguri. A loro, l’atleta avrebbe presentato la neo moglie e dichiarato di essere contento di abitare nella zona, in una dichiarazione di apprezzamento per il nostro paese e l’accoglienza ricevuta.

Non possiamo che porgere i più sinceri auguri di immensa felicità alla splendida coppia!