Uomini e Donne, l’ex tronista non ci sta e sbotta sui social: “Sono sincero non presuntuoso”, il discorso che lascia tutti senza parole, le foto

La nuova edizione di Uomini e Donne sta già facendo impazzire il pubblico da casa, che ha ritrovato la voglia di seguire i percorsi dei vari tronisti e corteggiatori. Negli ultimi anni è diventato una sorta di trampolino di lancio per tutti quei ragazzi che nella vita desiderano sfondare nel mondo dello spettacolo. Ma non per tutti è così, ci sono ancor molti tronisti e corteggiatori che arrivano alla ‘corte’ di Maria De Filippiper trovare l’amore della propria vita… Alcuni di questi ex protagonisti sono ancora amatissimi e seguitissimi dal pubblico, che adesso grazie ai social riescono a sentirsi sempre in contatto con loro. In ogni caso, ad oggi, nonostante le molteplici restrizioni imposte dal Covid, ci troviamo ad assistere nuovamente ad una emozionante ed avvincente edizione del Dating show più famoso di sempre. Tra gli ex protagonisti ce n’è uno che ha fatto moltissimo chiacchierare nei mesi scorsi…

Uomini e Donne, l’ex tronista non ci sta: “Sono sincero non presuntuoso”

Durante la scorsa edizione abbiamo potuto vedere uno degli ex concorrenti del Grande Fratello alle prese con un trono piuttosto difficile. Il ragazzo è infatti arrivato poco prima della sospensione del programma a causa del Coronavirus. Stiamo parlando ovviamente di Daniele Dal Moro, che nel corso di questi mesi h fatto parlare moltissimo di se. Il ragazzo infatti ha deciso improvvisamente di non tornare sul trono, lasciando tutte a bocca aperta.

Poco fa ha deciso di rispondere ad alcune domande sul suo profilo instagram ufficiale.

Il ragazzo ha affermato di non essere rimasto colpito dalle sue corteggiatrici, motivo per cui poi ha deciso di lasciare tutto così e abbandonare il percorso.

Insomma un’esperienza sicuramente che ha lasciato qualcosa di importante, ma che nel concreto non poteva essere portata avanti per molto. A parte questo pare che il ragazzo non fosse molto ben predisposto, anche per alcune caratteristiche caratteriali molto forti. Vi consigliamo di leggere bene le sue instagram stories, e di andare a visitare il suo profilo social.