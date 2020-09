Will Smith, in affitto la villa del principe di Bel-Air: il meraviglioso regalo per i fan della famosa sitcom.

Il 10 settembre del 1990, trenta anni fa,​​ la comedy originale “Willy, il principe di Bel-Air” venne lanciata negli Stati Uniti dall’emittente NBC, e poi in tutto il resto del mondo, rendendo Will Smith, il protagonista della sitcom, un personaggio di fama planetaria. Smith interpreta Willy, un ragazzo simpatico e svitato, un po’ eccentrico cresciuto nel ghetto di Filadelfia. Va a vivere dalla sorella della madre, Vivian Banks, in uno dei quartieri della città di Los Angeles, Bel Air. In occasione del 30esimo compleanno dell’iconica sitcom, che ha lanciato la sua carriera, rendendolo uno degli attori più famosi degli ultimi tempi, ha deciso di riunire tutto il cast che ha reso celebre la commedia. Smith ha anche voluto ricordare il defunto James Avery, morto nel 2013 all’età di 68 anni, che interpretava il ruolo di zio Phil. Il famoso attore ha recitato nella sitcom per ben sei stagioni. Un talento il suo portentoso, che l’ha condotto ad interpretare ruoli differenti in tantissimi film di successo. Will Smith ha però deciso di fare un regalo ai suoi fan davvero inaspettato. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il noto attore Will Smith ha recitato per ben sei stagioni nella famosa e seguitissima sitcom Will, il principe di Bel-Air, che l’ha reso celebre in tutto il mondo. Smith ha sempre dimostrato di possedere qualità immense, interpretando ruoli differenti in moltissimi film. Una carriera la sua che non conosce confini, grazie al suo talento è in grado di spaziare in qualsiasi interpretazione, portando al successo ogni suo personaggio. Will in concomitanza dei 30 anni di “Willy, il principe di Bel-Air” ha riunito tutto il cast, per celebrare la sitcom che ha dato ai protagonisti tanta popolarità. Ma ha anche fatto un annuncio davvero inaspettato.

Infatti, Will Smith ha deciso di fare un regalo ai fan della sitcom aprendo le porte del suo ex regno, ponendo in affitto l’iconica villa della serie tanto amata. Un’opportunità incredibile per poter vivere in prima persona un’esperienza indimenticabile. L’attore ha unito tutta la compagnia che si occupa di affitti per le vacanze per riuscire a mettere in affitto una parte della ricca abitazione di Brentwood. E’ possibile affittare la dimora con Airbnb, e secondo un comunicato, la casa è ancora oggi molto lussuosa, con ritratti di famiglia senza tempo, graffiti art e interni super eleganti. La data di inizio è prevista per il 29 settembre, gruppi di massimo due residenti di Los Angeles potranno prenotare uno dei cinque soggiorni in una parte della casa. Il costo di una notte si aggira intorno ai 30 dollari, un numero che di certo non passa inosservato, 30 come gli anni passati da quando Will e tutto il cast della serie ha messo piede nella nota dimora del principe di Bel-Air.

