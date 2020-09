View this post on Instagram

Stasera comincia un altro viaggio nei sentimenti ed io sono molto curiosa di sapere se anche voi troverete in queste nuove coppie un pezzettino della vostra storia. E’ incredibile questo programma perche’ tutti in qualche modo ci facciamo la stessa domanda: ma cosa avrei fatto io al posto suo? Ma e’ matta/o a non lasciarla/o subito??? E cosi’ questo viaggio lo facciamo un po’ anche noi: loro in prima persona, voi da casa, ed io sul tronco che li ascolto… e in qualche occasione mi rivedo🤪 Fatemi sapere! Vi aspetto stasera su Canale 5 Non vedo l’oraaaaaa!!! #temptationisland