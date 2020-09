Una delle cantanti più amate e famose al mondo è tornata single, è arrivato da poco l’annuncio ufficiale: il matrimonio è davvero terminato. Volete scoprire di chi si tratta?

Il loro matrimonio è terminato, arriva la comunicazione ufficiale: Cardi B e Offset, che hanno fatto sognare milioni di fan, non sono più una coppia. Scopriamo cosa è successo. Il giornale People ha riportato la notizia della fine del matrimonio tra la famosa cantante Cardi B, che è tornata quindi single, e il marito, il rapper Offset. I documenti per il divorzio sarebbero già stati depositati in Georgia. Ricordiamo che la coppia era sposata da tre anni e i due sono genitori di una splendida bimba di nome Kulture. Al momento, nè la famosa cantante nè l’ex marito hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma qualche sospetto riguardo a cosa possa essere accaduto c’è. Scopriamo di più riguardo alla coppia e alle possibile cause della rottura.

Il matrimonio tra Cardi B e Offset è terminato

Cardi B e Offset si erano conosciuti nel 2017 quando hanno collaborato per il brano Lick della famosa cantante. Sebbene per mesi le voci di una relazione tra loro si rincorrevano con insistenza, Cardi B aveva sempre negato fino all’arrivo dell’annuncio ufficiale del matrimonio, tenuto in gran segreto. Una cerimonia particolare, senza anello, senza vestito e con la sola partecipazione della cugina di Cardi B in veste di testimone. Offset, con un gesto molto romantico, ha chiesto la mano della cantante durante un concerto porgendole un preziosissimo anello dal valore inestimabile. Nel 2018, la coppia ha dato il benvenuto alla prima figlia, Kulture e Cardi B ha spesso condiviso alcuni dettagli della loro vita e della stanza adibita per la bimba sul suo profilo Instagram. A distanza di tre anni, arriva l’annuncio ufficiale della fine del loro matrimonio. In passato, la coppia aveva affrontato diversi momenti di crisi, come nel Dicembre dello scorso anno, ma adesso la rottura sembra definitiva. I rumor parlano di un presunto tradimento da parte del rapper, ma, per sapere la verità, dovremo aspettare una dichiarazione ufficiale da parte dell’uomo o della stessa Cardi B, adesso tornata single.

Un momento doloroso per la cantante Cardi B, che ovviamente adesso è concentrata sulla sua splendida bambina, Kulture. Di certo, lei e Offset continueranno ad essere genitori attenti e affettuosi per la loro piccola, nonostante la fine del loro matrimonio.