Chi è Andrea Giambruno attuale compagno di Giorgia Meloni: dove lo abbiamo già visto e com’è nato il loro amore, tutti i dettagli nell’articolo

Lei è una delle esponenti politiche più seguite degli ultimi anni, sempre al centro dell’attenzione. Non solo per le questioni che riguardano il suo lavoro, ma anche per le questioni personali. Uno dei principali esponenti di Forza Italia, che nel corso degli anni è diventata un vero e proprio meme vivente. In pochi sanno che l’esponente politica in questi ultimi giorni si è scagliata duramente anche contro i Ferragnez, affermando che probabilmente senza la loro presenza, il mondo sarebbe un posto migliore. Inutile dirvi che la reazione dei due coniugi è stata immediata e le frecciatine tra le due parti sono volate senza remore. Ma adesso vogliamo parlarvi della relazione tra la Meloni e il compagno Andrea Gianbruno. Vediamo insieme cosa fa nella vita l’uomo, di cosa si occupa, e come è nata la loro relazione.

Chi è Andrea Giambruno compagno di Giorgia Meloni: dove lo abbiamo già visto

Andrea Giambruno lo scorso lunedì 14 settembre ha debuttato nell’edizione delle 18,30 alla conduzione di Studio Aperto. Il nuovo anchorman del telegiornale di Italia 1, non è nuovo alle telecamere. L’uomo infatti lavora in Mediaset già da 12 anni come giornalista e autore. Andrea ha lavorato prima di Studio Aperto nelle redazioni di Tgcom24, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia. Insomma, risulta essere un grande professionista.

Andrea è laureato in filosofia e nella sua vita di gavetta ne ha fatta tanta. Dopo 12 anni nella redazione Mediaset, il giornalista approda a Studio Aperto. La storia d’amore con Giorgia Meloni si può dire sia stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono conosciuti dietro le quinte della trasmissione tv Quinta Colonna e lui ha rivelato nel corso di un’intervista: “È stato un colpo di fulmine… Una sera è arrivata da Del Debbio, a Quinta Colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana, ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena. Così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per un assistente. Per me quella banana vale più di quella di Cattelan venduta a 120mila euro. Mi ha chiamato poi lei, ma non è stato casuale, ci ho dovuto lavorare, come sempre con Giorgia”. Da allora i due non si sono mai separati, anzi, vivono una bellissima storia d’amore, da cui è nata anche una bellissima bambina. A proposito della loro relazione il giornalista ha spiegato di non essere infastidito dall’essere associato a Giorgia, però ho la sua personalità e il suo lavoro, e soprattutto sottolinea di non averle mai chiesto niente. Un amore che ha incontrato non poche polemiche, ma che non è stato minimamente scalfito dal tempo. Anzi, negli anni Andrea si è definito più volte ‘Mammo’ con fierezza, proprio per l’amore dedicato alla propria bambina. Questo perché spesso la compagna è via per lavoro e lui rappresenta la figura di riferimento.