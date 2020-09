Elisabetta Gregoraci, perché non è entrata al Gf Vip? C’entra il Covid

Elisabetta Gregoraci non entra nella casa del Gf Vip a cauda del Covid; ecco svelato perché la showgirl non ha fatto il suo debutto lunedi sera

Elisabetta Gregoraci di origini calabresi, è una showgirl e conduttrice televisiva italiana amatissima dal pubblico. Da qualche settimana da quando è stato svelato il suo nome tra quello della rosa dei concorrenti partecipanti al Gf Vip, non si fa che parlare di lei! Eravamo infatti tutti impazienti di vedere il grande ingresso della bellissima showgirl Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip lunedì sera, quando è andata in onda in prima serata la prima puntata del noto programma condotto da Alfonso Signorini. Ci aspettavamo che sarebbe stata una delle prime concorrenti a varcare la soglia della fatidica porta rossa, poi abbiamo pensato che sarebbe entrata nel corso della serata, ma giunti poi al termine della prima puntata ci siamo tutti resi conto che qualcosa è andato storto. Ci siamo tutti chiesti come mai la Gregoraci non abbia fatto il suo ingresso nella casa, scopriamo per quale motivo!

Elisabetta Gregoraci non entra nella casa: c’entra il Covid

Sebbene nelle ultime ore seppure non ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà, la Gregoraci è uno dei personaggi che sta facendo molto parlare di sé. Insomma tutti ci siamo domandati per quale motivo non l’abbiamo vista entrare nella casa, e in queste ultime 24h la bella conduttrice ha fatto un annuncio ai suoi fan tramite il suo profilo Instagram. Ma stando a quelle che sono le informazioni riportate da Dagospia, la soubrette calabrese non ha fatto il suo debutto come concorrente del reality a causa del Covid. Come da regolamento infatti, tutti i concorrenti, incluso staff ed autori, conduttore ed opinionisti erano chiamati a sottoporsi al tampone per scoprire se si era o meno positivi al Coronavirus.

Ebbene la Gregoraci aveva fatto il suo terzo tampone ma non ne aveva ancora ricevuto l’esito, per cui per ragioni di sicurezza ha preferito restare in isolamento fino a quando non si sarebbe rivelato l’esito del tampone eseguito il quale ha poi dato risultato negativo. A pericolo scongiurato quindi, l’ingresso della Gregoraci nella casa più spiata d’Italia, è previsto per Venerdì 18 Settembre, quando andrà in onda la seconda puntata del reality. Siamo tutti pronti a sintonizzarci su Canale 5, per non perdere nemmeno un minuto dello show e per vedere finalmente il debutto come concorrente della bellissima showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci.

Seguici anche sul nostro canale Instagram >> clicca qui