Flavia Vento abbandona il GF Vip: spunta un clamoroso retroscena sulla concorrente.

Alle ore 00.30 di mercoledì 16 settembre, Flavia Vento ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. La concorrente ha deciso di lasciare il programma spontaneamente, dopo essere stata male praticamente da subito: la forte mancanza dei suoi sette cani non le ha permesso di viversi con serenità questa esperienza. Così, dopo sole 24 ore, arriva il primo ritiro dalla casa più spiata della tv. Ma ai telespettatori più attenti non è sfuggito uno strano particolare. Non è la prima volta, infatti, che Flavia Vento ha deciso di abbandonare un reality, bensì è la quarta! Prima a La Fattoria, poi a L’Isola dei famosi (per due volte) e infine al Grande Fratello Vip: la showgirl si è sempre ritirata dai reality ai quali ha partecipato. Scopriamo di più su questo curioso retroscena.

Flavia Vento abbandona il GF Vip, clamoroso retroscena: non è la prima volta che accade

Flavia Vento ha sempre abbandonato spontaneamente i reality show ai quali ha partecipato. Stanotte, la showgirl ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello Vip 5, dopo sole 24 ore nella Casa più spiata della tv. Ma non è la prima volta che la Vento si è resa protagonista di un episodio simile: in passato, la Vento ha lasciato ben tre reality, e anche in quei casi dopo pochi giorni. È accaduto per la prima volta nel 2004, a La Fattoria, condotta da Daria Bignardi. Anche in quell’occasione, la Vento ha manifestato ben presto la volontà di lasciare il programma, da cui si è poi ritirata ufficialmente dopo 6 giorni. Quattro anni dopo, nel 2008, l’abbandono a L’Isola dei famosi, dopo 14 giorni dall’inizio della trasmissione condotta da Simona Ventura. Il ‘bis’ arriva nel 2012, quando Flavia ritenta l’avventura ‘Isola’, partecipando all’edizione All Stars de L’isola dei famosi, condotta da Nicola Savino e Luxuria: anche in questo caso, la Vento ha resistito solo 10 giorni, per poi decidere di tornare a casa.

Ma è nel 2020 che la Vento ha ‘battuto ogni record’, abbandonando la casa del Grande Fratello Vip dopo solo un giorno di permanenza. Una decisione su cui la showgirl non ha avuto dubbi: a nulla sono servite le parole del resto dei concorrenti, che hanno cercato di farle cambiare idea. Cosa accadrà, adesso, nel reality? Flavia sarà sostituita da una nuova concorrente? Non ci resta che attendere la puntata di venerdì sera, che si preannuncia ricca di colpi di scena!