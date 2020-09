Gemma Galgani, bruttissimo colpo: è successo durante il lockdown a causa del Coronavirus.

Lei è senza dubbio una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne. Regina indiscussa del Trono Over, anche in questa nuova edizione, Gemma Galgani è una delle dame più in vista della trasmissione. Dopo la burrascosa fine della conoscenza con il giovane Nicola Vivarelli (Sirius), la Galgani è pronta a rimettersi in gioco e a tentare di trovare l’amore proprio nel programma di Maria De Filippi. Programma a cui Gemma partecipa da ben 10 anni, senza trascurare mai, ovviamente, il suo amato lavoro di direttrice di sala al Teatro Colosseo di Torino. Ma è proprio del suo lavoro che la Galgani ha parlato in una recente intervista a Nuovo, spiegando la sua difficile situazione a causa della pandemia di Coronavirus.

Il Coronavirus, si sa, ha colpito ogni ambito del nostro Paese. Non è un periodo semplice per quanto riguarda il lavoro e non lo è neanche per Gemma Galgani. Chi segue Uomini e Donne sa quanto la 70 enne torinese sia legata al suo lavoro nel Teatro Colosseo di Torino. Un lavoro che, però, non ha ancora ripreso. In un’intervista a Nuovo, la protagonista di Uomini e Donne spiega come la sia situazione sia ancora incerta, poiché non si sa ancora nulla sulla ripresa delle attività. “Per il momento la programmazione del Teatro Colosseo di Torino è stata rinviata di mesi per via della pandemia. E non sappiamo quali saranno le normative per la ripresa. Io ho terminato di lavorare a marzo e sono a casa, senza neppure la cassa integrazione”, spiega Gemma, che tuttavia specifica che la cosa per cui soffre di più è lo stop forzato del mondo del teatro, a cui ha dedicato tutta la sua vita.

A causa del momentaneo stop col lavoro, quindi, Gemma ha deciso di lasciare Torino per trasferirsi a Roma, dove si registra Uomini e Donne. Che, ricordiamo, da quest’anno è in onda col nuovo format: Trono Classico e Trono Over si sono uniti, dando vita a un’unica mega puntata, dove dame e cavalieri interagiscono con tronisti e corteggiatori. Insomma, ne vedremo delle belle! E voi, state seguendo le nuove puntate della trasmissione targata Queen Mary?