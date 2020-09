Gf Vip a luci rosse: Patrizia De Blanck non si ferma, è senza freni e si rivolge una frase con parole bollenti a due concorrenti..

Sono diversi i siparietti che in questi primi due giorni abbiamo potuto osservare all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I telespettatori ben attenti non si lasciano sfuggire nulla, e sono molto attenti a quanto accade ed a quanto si dice all’interno della casa. Per alcuni concorrenti la situazione è stata un po’ o forse alquanto drammatica, dato che si temeva il peggio per Tommaso Zorzi che, sebbene avesse fatto il tampone come tutti gli altri concorrenti, e questo avesse dato esito negativo, ha dovuto abbandonare la casa dopo aver manifestato qualche linea di febbre. Ora però è tutto risolto, il pericolo è rientrato e Tommaso è di nuovo uno dei concorrenti del reality. La concorrente Flavia Vento ha abbandonato la casa dopo esattamente 24h dall’inizio. Insomma primi colpi di scena nella casa ne abbiamo già visti! Eppure in queste ultime ore protagonista indiscussa di questo reality è lei, la contessa Patrizia De Blanck. Dopo le prime liti al risveglio e l’imprevisto che l’ha vista ieri sotto l’occhio delle telecamere mentre era completamente nuda, la contessa De Blanck continua a far parlare di sé. Questa volta è protagonista di un siparietto che si è creato insieme ai due concorrenti Pierpaolo Petrelli ed Enock Balotelli, scopriamo cosa è successo!

Gf Vip a luci rosse, Patrizia De Blanck e la frase bollente ai due concorrenti

Un Gf Vip a luci rosse a nemmeno 24h dall’inizio della prima puntata non si era mai visto!

Nel pomeriggio di ieri, mentre era in onda su Mediaset Extra, a Canale 55 la diretta che trasmette 24h su 24h quanto accade all’interno della mitica casa del Gf Vip, Patrizia De Blanck e Enock Balotelli e Pierpaolo Petrelli sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. Succede che mentre i bei giovani erano intenti a fare la doccia nella vasca, hanno difficoltà a lavarsi dietro la schiena e così la Contessa si presta per offrire il suo aiuto ai bellissimi Pierpaolo ed Enock. Vola qualche parolina che allude a qualche doppio senso quando la contessa nota che i due stanno facendo la doccia in mutande, tanto da rivolgersi a loro dicendo :” “Ma che vi lavate in mutande? Toglietele..” – e continua- “Tanto di ucc**** ne ho visti tanti in vita mia, non mi fanno più effetto”

Un siparietto molto simpatico che si conclude con la contessa De Blanck che fa la doccia ad Enock ed all’altro concorrente Pierpaolo Petrelli, qui puoi vedere il video. Vi ricordiamo che potete spiare comodamente dai vostri divani i concorrenti 24h su 24h nelle loro innumerevoli avventure, sintonizzandovi su Mediaset Extra. Infatti cari spettatori a qualsiasi ora del giorno vi sintonizzate ne troverete sempre delle belle!