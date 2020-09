GF Vip, “Andrea Iannone aveva firmato ma…”: Signorini svela il motivo del rifiuto del motociclista.

Il Grande Fratello Vip è iniziato solo da poche ore, ma i colpi di scena nella casa più spiata della tv sono stati già tantissimi. A partire dal ritiro di Flavia Vento, che ha deciso di abbandonare la casa dopo sole 24 ore. Un cast, quest’anno, davvero stellare, ma forse non tutti sanno che ci sono stati alcuni ‘rifiuti’ per cui il conduttore Alfonso Signorini è rimasto particolarmente male. Uno è quello dell’attore Giulio Berruti, l’altro riguarda invece Andrea Iannone. Quest’ultimo aveva già firmato il contratto per entrare nella Casa, ma ha poi dovuto rifiutare all’ultimo minuto. Il retroscena inedito è stato svelato proprio da Signorini, in un video pubblicato sui canali social del GF Vip! Ecco cosa ha raccontato!

GF Vip, “Andrea Iannone aveva firmato ma…”: ecco perché non è entrato nella casa

Vi sarebbe piaciuto vedere Andrea Iannone nella Casa del Grande Fratello Vip? Ebbene, sappiate che la sua partecipazione è sfumata all’ultimo minuto! Le voci della presenza del motociclista nella Casa più spiata della tv, infatti, era trapelata sul web nelle settimane precedenti all’inizio del reality. E, in effetti, erano voci fondate. Come ha confermato lo stesso Signorini in una video intervista pubblicata sui social, Andrea Iannone aveva praticamente firmato il contratto per entrare nella Casa, ma si è trovato poi a dover rifiutare per un motivo ben preciso. “Era in attesa della sentenza che lo avrebbe assolto dall’accusa di doping che lo aveva colpito e questa sentenza doveva arrivare il 15 agosto. In realtà poi il giorno di Ferragosto abbiamo saputo che la sentenza slittava di un paio di mesi, e quindi ci ha detto di no.” È stato questo, quindi, il motivo che ha costretto Iannone, suo malgrado, a dover rinunciare all’esperienza nel GF Vip.

Un rifiuto che ha arrecato molto dispiacere al conduttore, che ammette di aver vissuto una “disperazione doppia” per il rifiuto di Andrea Iannone e quello di Giulio Berruti. I due saranno ricontattati per le prossime edizioni? Staremo a vedere! Nonostante questi ‘no’, il cast del GF Vip è davvero ricco di personaggi interessanti e, se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo davvero delle belle. E voi, state seguendo questa edizione del Grande Fratello Vip?