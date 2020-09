GF Vip, la contessa De Blanck furiosa con Flavia Vento: “Fatti ricoverare!”

Al GF Vip, la contessa De Blanck dice a Flavia Vento cosa pensa della sua decisione di abbandonare il gioco in modo non proprio pacato.

A distanza di poche ore dall’ingresso nella Casa di Cinecittà, ad inaugurare la stagione dei pianti al GF Vip ci ha già pensato Flavia Vento. Ieri, nella mattinata successiva alla prima puntata, la bionda Flavia ha già dato sfogo alle sue ansie scoppiando a piangere a dirotto. Sembra che la Vento si sia sentita in colpa per essersi separata dai suoi cani. In serata non è andata meglio, tanto che la concorrente ha chiesto di lasciare il reality. I suoi compagni hanno cercato di dissuaderla dall’idea, ma non c’è stato nulla da fare, Flavia ha ufficialmente lasciato la Casa. In una situazione del genere, è facile immaginare come abbia reagito invece la contessa Patrizia De Blanck, che ha sì espresso anche lei il suo pensiero sulla questione, ma certamente in modo un tantino diverso dagli altri.

GF Vip, Flavia Vento abbandona il gioco: le durissime parole della contessa De Blanck

Conoscendo la contessa, non si può dire che non ci aspettassimo da parte sua citazioni memorabili all’interno della Casa: la De Blanck è famosa per il suo linguaggio tutt’altro che aulico nell’esprimersi. Nell’intento di convincere Flavia a restare per non commettere un errore di cui poi potrebbe pentirsi e per non essere criticata da tutta l’Italia, Patrizia De Blanck ha tuonato: “Ma falla finita tu sei sce*a davvero. Tu hai le fisse. Guarda che te invece di andare via, devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale. Sei pazza”. Poi, l’ha spronata a non arrendersi così presto, ma di provarci almeno per una settimana. Rivolgendosi invece agli altri, ha urlato: “Non ditele che ha ragione, non ce l’ha, non doveva venire qui. Questa si fa ridere dietro da tutta Italia […] Adesso suffraga ancora di più il fatto che è una cr*tina e sce*a”. Infine ha aggiunto: “Secondo me hai usato la scusa dei cani perché ti sei già rotta di stare qui”.

E voi cosa ne pensate della scelta di Flavia Vento di abbandonare il gioco?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui