GF Vip | Denis Dosio, dolorosa confessione: “Mi hanno augurato la morte”

GF Vip | Denis Dosio rivela una dolorosa confessione, un episodio di cui è stato vittima: “Mi hanno augurato la morte”.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha avuto inizio lunedì 14 settembre, alla conduzione Alfonso Signorini che ha scelto come opinionisti due personaggi d’eccezione, Pupo ed Antonella Elia. La prima puntata è stata davvero scoppiettante, con la presentazione dei nuovi concorrenti del reality. Molte sono state le rivelazioni e fin da subito sono avvenuti degli scontri e confronti. Ricordiamo il teatrino goliardico della contessa Patrizia De Blanck con Tommaso Zorzi, entrambi molto amati dal pubblico o anche il confronto avvenuto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, suo ex fidanzato. Infatti, come è stato annunciato, i due dopo la fine della relazione non avevano avuto più un incontro, nessun chiarimento quindi. Numerosi sono stati gli ingressi in casa, ma non tutti i partecipanti sono stati annunciati, infatti, gli altri faranno la loro entrata venerdì 18 settembre. Tra i concorrenti che saranno presentati nella prossima puntata anche Denis Dosio, un influencer di 19 anni, molto amato dal pubblico femminile, ma possiamo dire molto seguito da tutti i giovani. Il suo successo sui social è cresciuto esponenzialmente nel tempo, tanto da diventare ospite fisso di Pomeriggio 5, il noto programma di Barbara D’Urso. Denis ha anche rivelato in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” una dolorosa confessione, un episodio vissuto che l’ha reso più forte e sicuro: “Mi hanno augurato la morte“. Vediamo insieme le parole dell’influencer.

GF Vip | Denis Dosio, dolorosa confessione: “Gli hater mi hanno augurato la morte”

Il Grande Fratello Vip ha avuto il suo inizio Lunedì 14 settembre, una prima puntata molto entusiasmante che ha tenuto incollati davanti alla tv quasi 3 milioni di italiani, anche se da quanto si è appreso nei giorni scorsi, l’esordio non è stato esorbitante, anzi sembra proprio che Signorini non sia riuscito a superare il se stesso della precedente edizione. Ascolti che sicuramente saranno più avvincenti nelle prossime puntate, perchè le novità saranno sempre tante. Il reality da poco è iniziato ma ha già visto nascere diversi battibecchi al suo interno tra i concorrenti che hanno fatto il loro ingresso nella prima puntata. Ma come sappiamo non tutti hanno fatto la loro entrata, e mancano all’appello ancora molti. Nella puntata di venerdì 18 settembre sarà presentato uno dei partecipanti più giovani di questa edizione, stiamo parlando di Denis Dosio. L’influencer sempre molto schietto e dalla personalità alquanto esuberante, ha rivelato una dolorosa confessione.

Denis Dosio, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato che appena sbarcato sui social faceva un po’ il personaggio, soprattutto con le ragazzine, anche se non aveva molto successo allora. Col tempo è riuscito ad accumulare i primi quattromila follower, ma all’improvviso è iniziata la persecuzione degli hater: “È iniziato un periodo buio, la gente della mia città ha iniziato a prendermi in giro, addirittura alcuni proiettavano i miei video in classe per sfottermi. Erano i primi colpi, a 14 anni non ero abbastanza forte per sopportarli, così mi sono chiuso in me stesso”, ha raccontato il giovane spiegando cos’è successo e le difficili sensazioni avvertite. “Quando hai il mondo contro e sai stare solo riesci a superare tutte le difficoltà, anche chi ti augura la morte o commenti come ‘ti brucerei con l’acido’. Una volta mi hanno anche spaccato un bicchiere in testa”, ha rivelato Denis, parole le sue che sicuramente sono state difficili da pronunciare. Una confessione dei complicati momenti vissuti davvero inaspettata, che ha colpito i suoi migliaia di follower che da sempre lo seguono e apprezzano.

