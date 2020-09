GF Vip, prima doccia “bollente” nella Casa: Dayane Mello sbalordisce tutti

Sale la temperatura al GF Vip: è la modella brasiliana Dayane Mello la prima a togliere il fiato con una doccia che non lascia per nulla indifferenti.

Come da tradizione, anche in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip non mancano di certo le docce mozzafiato delle inquiline della Casa. Stavolta la prima ad incantare il pubblico con una doccia in perfetto stile gieffino è la modella Dayane Mello, che ha pensato bene di iniziare la giornata mostrandosi alle prese con una bella doccia rinfrescante. Un corpo statuario il suo, che non passa inosservato neanche per i maschi della Casa, con addosso un bikini verde che ben poco lascia all’immaginazione. E infatti, dalle facce dei suoi compagni d’avventura si è capito che nella Casa il fascino di Dayane è più che apprezzato.

Dayane Mello ha mantenuto la parola: con la sua doccia rovente “incendia” la Casa

Lo ha detto e lo ha fatto: nel corso della prima puntata di lunedì 14, la modella aveva promesso a Enock Balotelli che avrebbe camminato ‘nuda’ per casa. E in effetti, è stata proprio la Mello ad esibirsi in una piccante doccia che ha sicuramente allietato la vista dei concorrenti maschi, del pubblico a casa e del popolo del web. Dayane non è nuova ai reality: ricordiamo la sua partecipazione nel 2017 all’Isola dei Famosi che la fece conoscere al pubblico italiano, in seguito prese parte a Pechino Express e anche a Ballando con le stelle. Proprio all’interno della magione di Cinecittà, si è confidata con Enock, raccontandogli di non riuscire sempre a farsi scivolare addosso certi commenti diretti a lei sui social, dove molti la definiscono “la regina dei reality” e criticano il fatto che lasci spesso sola la sua bambina. Lei però non ci sta e si sfoga così: “L’ho voluta tanto, volevo essere mamma già a 19 anni. Sono una brava mamma perché la mia mi ha abbandonata quando avevo 4 anni”.

Vedremo chi sarà la prossima concorrente a regalare al pubblico un’altra ‘emozionante’ doccia.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui