Gf Vip, Elisabetta Gregoraci scatenata: senza vestiti allo specchio

E’ una delle concorrenti prossime ad entrare al GF Vip ma nel frattempo Elisabetta Gregoraci senza vestiti infiamma Instagram: lo scatto bollente sul social manda in delirio i fan

Di grande talento e di nota bellezza, Elisabetta Gregoraci ha iniziato la sua carriera giovanissima prima come modella, per poi approdare nel mondo dello spettacolo, dove tra l’altro ha riscosso molto successo. Nota anche per la sua relazione con l’imprenditore Flavio Briatore,con cui è convolata a nozze e con il quale ha avuto un figlio, Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci è una donna dal carattere forte, particolarmente sensibile, genuina e spontanea come è la Gregoraci è riuscita a conquistarsi una grossa fetta di pubblico che la segue nelle sue apparizioni televisive. In queste ultime ore abbiamo sentito molto parlare di lei, dato che la giovane conduttrice avrebbe dovuto varcare la porta del Gf come una delle prime concorrenti. Però Elisabetta Gregoraci però si è fatta attendere, e lunedì sera con in onda la prima puntata del Gf Vip non ha varcato la porta rossa. Ha subito rassicurato i milioni di fan che la attendevano tramite un messaggio speciale nelle Instagram Stories del suo profilo ufficiale. La bella showgirl però, sebbene non sia ancora sotto i riflettori della Casa del GF, sa come far parlare di sé, e proprio in questi ultimi istanti ha postato uno scatto bollente.. Scopriamo di cosa si tratta.

Elisabetta Gregoraci senza vestiti: Instagram in delirio

A pochi giorni dal suo ingresso nella casa, la bellissima Elisabetta Gregoraci sta dando il meglio di sé. In questi ultimi minuti, se andate a spulciare tra le sue Instagram Stories troverete uno scatto della bellissima showgirl e conduttrice particolarmente piccante. La conduttrice televisiva è senza vestiti. A pochi giorni dal suo debutto come concorrente, la Gregoraci appare più in forma che mai. D’altronde se spulciate un po nel suo profilo social, noterete che la donna ama particolarmente tenersi in forma, non a caso sfoggia un fisico davvero degno di nota! Nella foto che potete notare nelle sue Instagram Stories infatti, la bella showgirl appare si senza vestiti ed indossa un intimo rosso fuoco che potete notare anche in un post condiviso esattamente 30 minuti fa. Andate a dare un’occhiata! La Gregoraci incanta il pubblico di Instagram con quel fisico da urlo, una vera dea!

Noi tutti, telespettatori, il pubblico in studio il grandissimo conduttore Alfonso Signorini ed i due opinionisti, Pupo in particolare.. non vediamo l’ora di vederla sulla passerella degli studi Mediaset pronta in tutto il suo splendore ad entrare nella fatidica Casa di Cinecittà. Per motivi personali ha dovuto posticipare la sua grande entrata, ma siamo tutti pronti ed impazienti di seguirla in questa nuova avventura, facciamo tutti un in bocca al lupo alla nostra Elisabetta!