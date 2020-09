GF Vip | Guenda Goria parla del rapporto con i suoi genitori, raccontando una rivelazione inaspettata sul suo passato: “Sono sempre stata io a fare da padre e madre”.

Il Grande Fratello Vip ha aperto le sue porte lunedì 14 settembre, iniziando la diretta con un video rappresentante un tributo per i 20 anni trascorsi dalla prima edizione. Grazie alla conduzione di Alfonso Signorini la prima puntata è stata davvero entusiasmante, continui colpi di scena hanno animato il reality, e tantissime le novità che quest’anno sono state messe in atto. La precedente edizione, come sappiamo, ha avuto numerose difficoltà nella prosecuzione, causa l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e tutto il mondo, ma è riuscita a portare alla vittoria la bella Paola Di Benedetto. Questa nuova edizione del Grande Fratello Vip ha avuto diversi contrattempi, dato che l’emergenza non ha avuto una sua fine ancora, per questo l’inizio del programma è stato possibile solo rispettando tutte le norme in vigore. Tutti i concorrenti scelti sono stati infatti sottoposti a tamponi e a continui controlli. Nella prima puntata sono stati presentati alcuni del concorrenti della casa più spiata d’Italia, mentre i restanti del cast faranno il suo ingresso venerdì 18 settembre. Tra i partecipanti ancora da annunciare l’attrice Guenda Goria, che farà il suo ingresso insieme a sua madre Maria Teresa Ruta. Guenda ha parlato del suo rapporto con i genitori, una rivelazione inaspettata. Entriamo nel dettaglio della vicenda.

La prima puntata del Grande Fratello Vip è stata trasmessa Lunedì 14 settembre, ma non è certamente finita qui, infatti, in questa medesima settimana ci sarà una seconda imperdibile diretta, esattamente venerdì 18 settembre. Il reality anche per questa edizione è condotto dal noto Alfonso Signorini, che con il suo fare leggero e indagatore è riuscito a tenere incollati davanti alla tv nella prima puntata quasi 3 milioni di spettatori. Nella diretta che ci sarà venerdì faranno il loro ingresso gli altri concorrenti del GF. Tra di loro l’attrice Guenda Goria, che entrerà nella casa del Grande Fratello Vip insieme a sua madre la bellissima Maria Teresa Ruta. La giovane attrice ha parlato del rapporto con i suoi genitori, con una rivelazione inaspettata del suo passato.

Guenda Goria è un’attrice molto stimata, entra nel mondo della televisione come conduttrice nel 2006 nel programma Sun Splash Festival sul canale All Music. Successivamente l’abbiamo vista anche a I Raccomandati, L’Isola dei Famosi, mentre sul piccolo schermo nei panni di attrice nella fiction Crimini, Così fan tutte, Natale coi fiocchi, Un passo dal cielo. Ma il successo come attrice arriva soprattutto con la seguitissima fiction “Il Paradiso delle Signore” dove interpreta l’aristocratica Violetta Sforza. A breve Guenda farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip insieme a sua madre Maria Teresa Ruta. L’attrice ha parlato del rapporto con i suoi genitori, il padre è Amedeo Goria, e ha confessato una rivelazione inaspettata. “I miei genitori non c’erano mai, non ho memoria della famiglia unita e non ho vissuto come un trauma la loro separazione. Io e mio fratello Gianamadeo siamo stati cresciuti da una tata”, ha inizialmente rivelato la donna, spiegando di non aver avuto in passato un legame vicino con i suoi genitori Maria Teresa e Amedeo. Guenda ha anche sostenuto di aver lei fatto da padre e da madre a loro, una posizione difficile la sua essendo allora ancora piccola: “Amo i miei genitori, ma sono sempre stata io a far da padre e madre a loro e non viceversa”. Una confessione sicuramente inaspettata sul suo passato; sembra proprio che l’attrice sia cresciuta con una certa fretta, dimostrando grande maturità. Oggi, i rapporti con i genitori sono molto più forti, anzi Maria Teresa Ruta ha sostenuto di voler entrare nel Grande Fratello Vip anche per trascorrere più tempo possibile con sua figlia Guenda, dopo l’assenza che la ragazza ha subito.

