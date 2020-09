Dayane Mello ed Enock Balotelli, attuali concorrenti del GF Vip, sono molto più che ‘colleghi’ nel reality: nel loro passato c’è un legame che li univa.

Durante la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 14 in prima serata, non sarà sfuggita ai telespettatori una frase sospetta con cui il conduttore Alfonso Signorini si è rivolto a Dayane Mello ed Enock Balotelli. Mentre infatti i due concorrenti erano in procinto di varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà, è stata posta loro una particolare domanda: “Voi due vi conoscete già o mi sbaglio? Avete un’amicizia in comune”. Con queste parole, Signorini ha voluto riferirsi ad un passato che lega la Mello con il fratello del famoso calciatore. Ed è proprio tramite Mario Balotelli che i due si erano conosciuti già prima della loro partecipazione al reality di Canale 5.

Dayane Mello e Enock Balotelli, ex cognati oggi compagni d’avventura al GF Vip

Dayane è stata infatti fidanzata con Mario Balotelli, la loro storia risale al 2017, quando la modella si apprestava a partire alla volta dell’Honduras, per partecipare all’edizione dell’Isola dei Famosi di quell’anno, come raccontava la stessa Dayane al settimanale Oggi. A quel tempo, lei aveva definito il calciatore il suo “amore eterno”. La Mello aveva confessato ad Oggi che si era trasferita in pianta stabile in Italia proprio per Mario che aveva conosciuto in un locale. Nessuna parola al riguardo dal calciatore, il quale almeno per ora si è limitato a lanciare un tweet nel quale ha menzionato solo il fratello e che Signorini ha letto in diretta lunedì sera: “Non fategli avvicinare troppe donne, mio fratello è fidanzato con me”, ha scherzato Super Mario.

Si può supporre un incontro tra fratelli all’interno della Casa e chissà che, rivedendosi, non scoppi di nuovo la scintilla tra Dayane e Mario.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui