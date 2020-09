Gf Vip, arrivano le prime confidenze tra i vip ed una concorrente si confessa e parla della sua malattia, rivelando: “Non sono guarita al 100%”.

Sono trascorse quasi 48h dall’inizio del reality più seguito dal pubblico italiano. Il Grande Fratello nei suoi soli primi due giorni di vita di questa edizione ci sta già raccontando tanto! E’ quello che nonostante tutto si ama proprio di questo reality perché ci da la possibilità di poter “conoscere” il Vip, senza che questo interpreti un altro ruolo, perché qui al Gf non deve essere che sé stesso. E tra qualche simpatico siparietto della contessa Patrizia De Blanck, e qualche preoccupazione per il concorrente Tommaso Zorzi e la fatidica domanda di quando entrerà la showgirl Elisabetta Gregoraci, arrivano le prime confidenze, i Vip si raccontano, parlano del loro passato, e qualcuno di noi magari si sente più vicino ad uno di loro. In questo caso una concorrente Vip ha parlato di un momento delicato della sua vita che fa parte di un capitolo che sembra non si sia ancora chiuso del tutto. Stiamo parlando di Adua Del Vesco, scopriamo cosa ha rivelato!

Gf Vip, Adua Del Vesco: la concorrente confessa di non essere guarita al 100%

Adua Del Vesco è una famosa attrice italiana che ha recitato al fianco di volti noti dello spettacolo come Stefania Sandrelli, Gabriel Garko, Massimiliano Morra.. due personaggi tra l’altro con i quali la giovane ha avuto una storia in passato. Oggi Adua è felicemente fidanzata ed è una concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Adua ha alle spalle un dramma personale che ha rappresentato per lei il periodo più buio della sua vita. A Verissimo la giovane tempo fa ha raccontato di aver sofferto di anoressia, e raccontava : “Sono arrivata a pesare 32-34 chili. Ho rischiato la vita … non mi rendevo conto di quello che stavo rischiando..” – continua Adua :”Sono caduta in una profonda depressione che mi ha portato a questo. Sono stati i miei genitori a farmi capire che stavo molto male, io negavo… Cercavo una perfezione estetica che non esiste e che mi stava portando alla morte. Poi, ero molto insicura e volevo assomigliare a molte ragazze che si vedono sui social, che sono tremendamente magre ma non sono sane. Questa malattia ti cambia tantissimo e ti fa diventare una persona che non sei”.

Un dramma insomma quello che ha colpito la giovane e bellissima Adua, che proprio nel giardino della casa di Cinecittà, questo pomeriggio si è aperta con la concorrente Dayane Mello, ed ha parlato della sua malattia, rivelando quanto quel dolore ti cambi mentalmente, la giovane confessa :“Io di mio mi piaccio, mi accetto, ma alterno momenti. Immaginati la mia visione quando ho iniziato a prendere peso, ero il doppio di quanto sono adesso, mi vergognavo anche a uscire di casa. È stata una lotta con me stessa continua. La cosa che più mi fa male è che gli altri mi vedono formosa, che sto bene fisicamente, ma non capiscono che il disturbo alimentare è in testa. Direi una bugia se affermassi che ora sono al 100%. Però adesso ho imparato a gestirla. Adua porta ancora il peso di quel passato che l’ha completamente stravolta, ma ad oggi lei è molto più forte di prima e non ha bisogno di sentirsi insicura. Ha fatto passi da gigante, è bellissima ed ha accanto la famiglia che la sostiene ed il compagno che l’ha portata fuori dal tunnel.