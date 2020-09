Il Grande Fratello VIP comunica l’esito dei controlli medici effettuati su Tommaso Zorzi: arriva la comunicazione tanto attesa.

Non ha trascorso ore rilassanti Tommaso Zorzi: il giovane influencer non appena entrato nella casa del Grande Fratello VIP lunedì 14 settembre, ha dovuto allontanarsi dai suoi compagni d’avventura. Tommaso ha accusato un malore legato alla sinusite nella prima puntata della quinta edizione del reality. Vista l’emergenza Coronavirus, la redazione ha deciso di sottoporre il concorrente ad un altro tampone per evitare eventuali rischi: a distanza di poche ore è arrivata finalmente la notizia tanto attesa. Il Grande Fratello VIP fa sapere l’esito del test effettuato dall’influencer: rientra o no nella casa? Ecco cosa contiene il comunicato appena pubblicato dalla redazione!

Grande Fratello VIP, Tommaso Zorzi: la comunicazione è appena arrivata

La comunicazione sul destino di Tommaso Zorzi è finalmente arrivata: “Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella casa”. L’annuncio è stato fatto pochissimi minuti fa dalla redazione del reality attraverso i canali social del programma. Sono state ore di tensione e di ansia soprattutto per l’influencer che è stato allontanato dai suoi coinquilini ed isolato in via precauzionale: il primo giorno, al debutto della quinta edizione, Tommaso aveva la febbre. Per fortuna si tratta di sinusite o semplice influenza: totalmente esclusa così l’ipotesi che si tratti di un caso Covid. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene: ora Zorzi potrà rilassarsi e vivere serenamente la sua nuova avventura nella casa più spiata d’Italia! Ecco il post pubblicato sul canale Instagram dalla produzione:

Sono state ore dure per l’influencer che in un’intervista al settimanale Chi rivelò di essere ipocondriaco: non sarà stato affatto felice di ritrovarsi con la febbre nella prima puntata del programma e soprattutto in piena emergenza Coronavirus.

Le ultime dal GF VIP

La nuova edizione del reality show più amato dagli italiani è iniziato da poche ore ma già sta regalando tanti colpi di scena. L’ultimo è arrivato proprio questa notte di 16 settembre quando intono alle 00.30 Flavia Vento ha preso la sua valigia ed ha lasciato la casa: dopo un lungo confronto con gli autori nel confessionale, la concorrente ha deciso di abbandonare il gioco. La Vento è andata via per la forte mancanza dei suoi cani, di cui si è sempre occupata in prima persona: il pensiero che non potessero stare bene non le ha reso possibile vivere questa esperienza con serenità.