Nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque è scoppiato un vero e proprio caos in studio: volano parole pesanti, cos’è successo.

È trascorsa soltanto una settimana da quando Barbara D’Urso, dopo ben due mesi di meritatissima vacanza, è ritornata in onda con il suo Pomeriggio Cinque, eppure la conduttrice campana ci ha regalato delle puntate davvero incredibili. Sempre al passo con l’informazione e le notizie di cronaca, la regina di Mediaset non perde mai occasione di poter aggiornare il suo amato e tanto affezionato pubblico italiano su tutto quello che accade nel nostro paese giorno dopo giorno. Ovviamente, però, non manca mai un pizzico di divertimento e, soprattutto, di gossip. È quello che è accaduto, ad esempio, nel corso della puntata di oggi, Mercoledì 16 Settembre. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato il caos nello studio di Pomeriggio Cinque.

Caos in studio a Pomeriggio Cinque: volano parole pesanti, cos’è successo

Dopo aver trattato di argomenti inerenti ai fatti di cronaca di questi ultimi giorni, Barbara D’Urso, nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di oggi, Mercoledì 16 Settembre, è passata a trattare, come suo solito, del gossip. E, data la partenza di questi ultimi giorni, soprattutto del Grande Fratello. In particolare, la conduttrice campana ha mandato in onda lo sfogo di Tommaso Zorzi pochi istanti prima di uscire dalla casa di Cinecittà per accertamenti di salute. È proprio appena terminato il filmato che è scoppiato un vero e proprio caos. Protagonisti di questo momento sono Giovanni Ciacci e Biagio D’Anelli. A far scatenare l’ex concorrente del GF è stata l’affermazione dell’ex volto di ‘Detto Fatto’ contro il famoso influencer. ‘A te non piace Zorzi perché lo so io, per altri motivi’, dice Biagio. Immediata è stata la reazione del buon Ciacci. Che lo ha invitato prontamente a rivelare ciò che sapeva. ‘Se dovessi dire il nome Armando, ti viene in mente qualcosa?’, ha detto il buon D’Anelli. Ecco. È proprio dopo queste parole che l’opinionista di Barbara D’Urso perde letteralmente le staffe. ‘Ma tu fatti i fatti tuoi. Ti querelo. Se continui, ti querelo. Sono fatti miei e ne parlo quando voglio io. Sono cavoli miei, ti querelo’, ha iniziato a dire Ciacci.

Dopo queste parole e, soprattutto, dopo una Barbara D’Urso letteralmente sbigottita, Biagio D’Anelli è andato giù nei minimi dettagli. ‘Ti stai frequentando da due/tre mesi con un ragazzo di nome Armando che ha 40 anni, è di Napoli, vive a Milano ed ha a che fare con la moda’, ha detto l’ex gieffino. Rivelando, tra l’altro, di un bacio tra questo ragazzo e Tommaso Zorzi. Ecco, ma è davvero così? Purtroppo, non sappiamo più nulla al riguardo. Dopo queste parole, infatti, Ciacci ha detto: ‘Non lo frequento, lo sapresti’. Come andrà a finire?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui