Finalmente quello che tutti speravano si è realizzato: Claudia Lai, moglie di Nainggolan fa sapere su Instagram che ha vinto la sua battaglia più difficile, ha sconfitto il cancro.

E’ passato poco più di un anno da quando le era stata data la terribile notizia: Claudia Lai, moglie del centrocampista dell’Inter Nainggolan, era affetta da cancro al seno. Paura, sgomento, angoscia l’hanno accompagnata lungo tutto il difficilissimo percorso tra l’intervento e la chemioterapia. Ma Claudia non ha perso mai il sorriso e a non perdere il sorriso incoraggiava tutti quelli che si trovano nella sua stessa situazione. Aveva condiviso sui social le emozioni provate durante il suo calvario: “È da un mese che mi sveglio tutte la mattina sperando che sia solo incubo”, ma con l’hashtag #nonperderemaiilsorriso spronava anche a non abbattersi mai.

Radja Nainggolan, sua moglie Claudia è guarita: su Instagram l’annuncio ufficiale

Oggi Claudia è una donna nuova: è guarita da quel male orribile ed ha ripreso a vivere tutte le sue passioni: è tornata infatti a fare la dj, a praticare sport e ad andare al mare. Con lo stesso sorriso di oggi, in questi mesi ha promosso tante iniziative negli ospedali di Cagliari ed è stata molto attiva nella campagna di prevenzione contro il contagio da Covid, ricordando che le persone più in pericolo sono quelle con patologie pregresse. Claudia ha comunicato la splendida notizia della sua guarigione sul suo profilo Instagram con una bellissima foto che la ritrae mentre si dedica alla sua passione di dj: sotto il post, parole di ringraziamento per chi l’ha accompagnata e sostenuta in questa guerra: “Grazie, grazie e ancora grazie a chi in questo fantastico, tra una chemio e l’altra, ha creduto in me!”.

Siamo felicissimi per Claudia e le auguriamo di andare avanti sempre con la stessa grinta che ha dimostrato in questa prova così difficile.