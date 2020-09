Stefania Orlando ha lanciato un messaggio a sorpresa ai suoi fan a pochi giorni dal suo ingresso nella casa del GF VIP.

Il Grande Fratello VIP è iniziato da appena due giorni ed ha già regalato tantissimi colpi di scena davvero incredibili. Patrizia De Blanck si è spogliata avanti le telecamere, Flavia Vento nella notte (alle 00.30 del 16 settembre) ha preso le valigie ed ha abbandonato il gioco per tornare dai suoi cani: sentiva troppo la loro mancanza. Brutta esperienza invece per Tommaso Zorzi che si è ritrovato a vivere i primi due giorni in isolamento a causa di una febbre: il malore per fortuna non appartiene affatto al Coronavirus. La redazione del programma ha subito messo in isolamento l’influencer ed ha fatto in modo che si sottoponesse a tutti i controlli ed alle cure del caso. Questa mattina Zorzi ha raggiunto i suoi compagni d’avventura nella grande casa. Venerdì entreranno nella casa di Cinecittà altri concorrenti: uno di questi è un volto famoso della televisione italiana. Capito di chi parliamo? Stefania Orlando! Guardate cosa ha pubblicato a pochi giorni dalla sua partecipazione al reality.

Grande Fratello VIP, Stefania Orlando lancia un messaggio a sorpresa ai fan

Stefania Orlando è in isolamento, prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP. Venerdì 18 settembre farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia e raggiungerà i suoi futuri coinquilini. Per ora si gode un caffè nella sua stanza: ha pubblicato pochi minuti fa un messaggio di saluti ai suoi fan, guardate il post!

“Amiche e amici buondì, sono al secondo giorno di isolamento, approfitto di questo splendido sole che entra prepotente nella stanza e mentre sorseggio il mio caffè vi penso. C’è chi viene, c’e chi va, c’è chi torna…io arrivo venerdì” scrive il volto televisivo che presto diventerà un concorrente del GF VIP. Dà appuntamento ai suoi fan ed al pubblico del noto programma di Canale 5 a venerdì 18 settembre. Venerdì entreranno insieme a lei anche Elisabetta Gregoraci, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria.