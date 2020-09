Stop a Striscia La Notizia: è un addio doloroso, non ci sarà più

Striscia la Notizia: un addio doloroso per lui, che dopo lunghi 11 anni di carriera a Striscia, lascerà il programma, scopriamo di chi si tratta

Striscia la Notizia, il programma ideato da Antonio Ricci, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 dal 1980 è un format televisivo che si occupa di segnalare pubblicamente quelle situazioni denunciate dai telespettatori che si rivolgono alla trasmissione per portare alla luce diverse problematiche. Dopo essere stata colpita dal tragico lutto, per Striscia la Notizia arriva un altro addio. E’ giunta voce che uno dei membri della trasmissione dirà addio al programma. Un addio non poco doloroso dato che si tratta di un membro con una decennale carriera insieme al Gabibbo. Avete indovinato di chi si tratta?.. Vi diamo un indizio, è un ambientalista, è un grande amante degli animali, ed è un inviato speciale del Tg Satirico.. ci siete? Ma si è proprio lui, Edoardo Stoppa. Insomma Striscia si prepara a perdere uno dei volti più seguiti del loro programma. Ma scopriamo perché Edoardo vuole dire addio al Tg Satirico!

Stop a Striscia La Notizia: l’addio doloroso del noto inviato

Pare sia giunto il momento di voltare pagina. Edoardo Stoppa, conduttore televisivo e da oltre 11 anni inviato speciale di Striscia la Notizia, in un’intervista rilasciata per Novella 2000 si racconta e parla dell’addio a Striscia e svela i motivi per i quali ha deciso di percorrere un’altra strada. Già qualche tempo prima stava facendo nuove esperienze, ed infatti dalla Mediaset l’ex inviato è ora un volto nuovo sul canale televisivo TV8. Edoardo ha deciso di affiancarsi ai conduttori Adriana Volpe ed Alessio Viola per unirsi al programma Ogni Mattina. Edoardo chiarisce che con i membri di Striscia ha un ottimo legame, quasi come una seconda famiglia, e spiega che sente la necessità di percorrere altre vie per portare aria di novità nella sua carriera lavorativa.

In ogni caso, ribadisce il conduttore :”Continuo a occuparmi di cose che mi piacciono“; infatti all’interno del nuovo programma, Edoardo Stoppa avrà uno spazio in cui potrà dedicarsi a pieno alle tematiche che a lui stanno particolarmente a cuore, gli animali e l’ambiente. Due argomenti a cui Stoppa tiene tanto da farne una missione, quella di far comprendere quanto sia importante sensibilizzare l’uomo a prendersi cura dell’ambiente in cui vive. Ma se il marito della bellissima Juliana Moreira ha deciso di approdare su un’altra rete televisiva, quella di TV8, chi prenderà ora il suo posto a Striscia? Al momento non abbiamo informazioni sul volto che sostituirà quello di Stoppa ma al riguardo seguiranno sicuramente aggiornamenti, nel frattempo i due conduttori Ficarra e Picone si preparano a ripartire. A partire dal 23 Settembre 2020 dalle ore 20:35, Striscia La Notizia torna in Tv! E noi tutti auguriamo un grosso in bocca al lupo per questa nuova esperienza televisiva ad Edoardo Stoppa.

