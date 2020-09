Temptation Island 2020, chi sono tentatori e tentatrici della nuova edizione

Temptation Island sta per ripartire, vi abbiamo presentato le coppie partecipanti ma sapete chi sono i tentatori e le tentatrici di questa edizione?

Manca ormai poco alla ripartenza del noto programma in onda su Canale 5. A distanza di qualche mese dal termine della precedente edizione condotta dall’ex gieffino Filippo Bisciglia, Temptation Island sta per ricominciare, ed Alessia Marcuzzi è finalmente pronta a dare il via questa nuovissima edizione. Il programma vede protagoniste 6 coppie che intendono mettere alla prova i reciproci sentimenti per scoprire se il compagno o la compagna che hanno al loro fianco sia la persona da amare per tutta la vita. Come mettere alla prova le rispettive coppie? Beh dividendole! 21 giorni da trascorrere in due villaggi separati, in compagnia di 11 single uomini ed 11 single donne. In queste ultime settimane vi abbiamo svelato dalla prima coppia all’ultima, i volti di fidanzati e fidanzate che inizieranno il loro viaggio nei sentimenti, ma.. non abbiamo parlato dei fatidici 11 tentatori e 11 tentatrici che faranno vacillare i sentimenti delle nostre coppie di amanti. Scopriamo i loro volti!

Temptation Island: svelati i volti dei tentatori e delle tentatrici

Sono ben 22 in tutto i single che parteciperanno a Temptation Island, il programma che a partire da domani 16 settembre 2020 ci terrà incollati ai nostri divani per assistere all’entrata all’interno dei due villaggi delle coppie di innamorati che intenderanno scoprire se il loro è davvero vero amore! A metterli alla prova sarà la compagnia di giovani tentatori e rispettivi tentatrici che tenteranno di far cadere in tentazione gli amanti.

Scopriamo per prime loro, le 11 tentatrici. Vediamo se fra loro c’è qualche volto noto a voi lettori ed amanti del gossip!

Ginevra 21 anni, vive a Ladispoli, provincia della città di Roma. E’ amante della danza, dello sport e della musica. Giulia 21enne, di origini cubane, è infatti nata all’Avana, Cuba; oggi vive in una città in provincia di Lucca. E’ impegnata nel settore imprenditoriale, e svolge attività di network marketing per una compagnia di viaggi. Aspira ad entrare nel mondo della moda, infatti il suo sogno è quello di diventare una modella. Ama i cavalli, infatti pratica equitazione. Benedetta Armellin, della Brianza vive a Milano dove è impegnata nel proseguire gli studi di lingue presso l’università Cattolica del Sacro Cuore. Per mantenersi nella vita e portare avanti gli studi, fa la modella e Lavora a Telelombardia. Ha fatto qualche apparizione nel programma in onda su Rai 2, Detto Fatto. Per la particolare bellezza, ha vinto le selezioni di Miss Italia al Golf Club La Rossera, Chiuduno (Bergamo). Eleonora 22 anni, è una studentessa universitaria; studia giurisprudenza. Occasionalmente lavora come fotomodella, ed è impegnata come ragazza immagine nei locali, lavori che svolge provvisoriamente perché la giovane vorrebbe tanto intraprendere la carriera dell’avvocatura. Giovanna 25 anni, napoletana. E’ di Caserta. E’ una personal trainer e insegnante di ballo: è particolarmente brava nel reggaeton. Ama i cani, infatti ne ha 2. Adelaide, 29 anni anche lei come la precedente tentatrice è di Napoli, di Pompei precisamente. Vive a Tenerife, alle Canarie, con i suoi 3 cani. Lavora dietro le quinte nel mondo della moda, come Visual merchandising per il noto brand Giorgio Armani. Nunzia, 30 anni vive a Mugnano in provincia di Napoli. Amante della cucina e del mare. Ester Giordano, 30 anni nativa di Codogno (Lodi) vive a Varedo (Monza Brianza). E’ l’ex fidanzata del calciatore Stephan El Shaarawy. Impiegata come assistente di Direzione di una multinazionale, l’abbiamo già vista in TV: ha partecipato a Donnavventura in onda su Rete 4 nel 2019. Vanessa, 30 anni viene da Licata e vive a San Leone (provincia di Agrigento). Lavora come barlady. Amante dello sport, ama il pattinaggio e la palestra. Giada, 34 anni, emiliana viene da Ravenna, è una fisioterapista. Amante della buona cucina, ama cucinare ed assaggiare! Anche lei come le altre apprezza gli sport di movimento, infatti ha praticato pallavolo, beach volley e tennis.

Emanuela ha 36 anni ed è Siciliana. Vive a Siracusa ed è una receptionist in hotel.

Passiamo ora agli 11 tentatori.. chissà se ne riconoscerete qualcuno.

Lorenzo 23 anni, viene da Milano ed è un modello. Amante della lettura e degli animali, in particolare ama i cani. Steve 23 anni, nato a Gorizia ma vive a Londra dove lavora come bar tender Mario ha 25 anni, napoletano. Lavora nell’azienda di famiglia. e’ appassionato di moda. Antonio Smorto 25 anni, proviene da Reggio Calabria e studia Giurisprudenza. E’ anche un giocatore professionista di basket in serie B. Ha firmato un contratto con il Mastria Accademy Catanzaro, dove comincerà a giocare dopo Temptation Island. Ettore 25 anni è di Brindisi. E’ un perito chimico e fa il modello. Vorrebbe andare all’Università per studiare ingegneria chimica. Roberto ha 30 anni, è genovese ed è un tecnico del gas. Ama lo sport ed i bambini. Stefano ha 30 anni, è nato a Roma ed ha vissuto prima in Spagna (a Barcellona, Ibiza e Maiorca) e poi in Australia dove, ha aperto un cocktail bar. Al momento vive in Italia. Filippo,31 anni è nato a Zevio (VR) e vive a Ronco all’Adige (VR). Lavora a Verona come chef. Ama la boxe, il nuoto e le passeggiate in montagna. Alberto 31 anni, nativo di Colleferro ma vive a Valmontone, a Roma. E’ un agente di commercio ed ama il canottaggio. Gianluca Irpino è il più noto tra i volti presentati, ha 31 anni, vive a Milano e studia informatica. Lo abbiamo conosciuto nel 2019 quando ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Veronica Burchielli. Nel 2020, è stato ospite alcuni giorni nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Michael 35 anni, è di Modena. Ama lo sport ed è un insegnante di crossfit.

Sintonizzatevi domani in prima serata su Canale 5 per conoscerli tutti!

