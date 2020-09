Temptation Island, anticipazioni mercoledì 16 settembre: partenza col botto, accadrà di tutto nella prima puntata della trasmissione.

Fan di Temptation Island, ci siamo! La prima attesissima puntata di Temptation Island sta per iniziare! Mancano poche ore, infatti, alla partenza della nuova edizione del reality dei sentimenti, che andrà in onda questa sera, mercoledì 16 settembre, su Canale 5. A condurre ci sarà Alessia Marcuzzi, per la seconda volta al timone della trasmissione targata Maria De Filippi. A differenza di quella che è andata in onda a luglio, questa sarà un’edizione totalmente ‘Nip’: ci saranno, quindi, soltanto coppie formate da persone comuni, sconosciute al pubblico. Coppie che, dai video di presentazione, si preannunciano più interessanti che mai. Cosa accadrà nella prima attesissima puntata di Temptation Island? Tutto fa pensare che si inizierà con un clamoroso colpo di scena. Ecco le anticipazioni di quello che vedremo questa sera.

Temptation Island, anticipazioni mercoledì 16 settembre: le sei coppia di questa edizione, ma una è già scoppiata!

La data tanto attesa è arrivata: questa sera, mercoledì 16 settembre, andrà in onda la prima attesissima puntata di Temptation Island! Proprio così, il reality di Canale 5 è pronta a tornare con una nuova edizione, dopo quella super seguita di luglio. A consigliare ed aiutare le coppie durante il loro percorso nel reality ci sarà Alessia Marcuzzi, che accoglierà i protagonisti ad ogni falò. Protagonisti che, a giudicare dalle anticipazioni, avranno davvero tanto da raccontare. Come sempre, le fidanzate e i fidanzati saranno divisi e vivranno per due settimane in compagnia di tentatori e tenatrici. Le coppie che si metteranno in gioco in questa nuova edizione sono sei:

Carlotta e Nello, lei 27 anni e lui 31: fidanzati da sei anni, lei vuole a tutti i costi sposarsi, ma Nello è contrario e preferisce la convivenza. Troveranno un punto di incontro?

Serena e Davide, insieme da 2 anni e 8 mesi: entrambi erano fidanzati con dei rispettivi amici, uscivano in coppie e si sono innamorati. La gelosia eccessiva di Davide è un problema nel loro rapporto.

Sofia e Amedeo sono fidanzati da 11 anni: lei vuole una famiglia e fare un passo in più, ma lui non si sente pronto e si chiede se è davvero innamorato di lei.

Anna e Gennaro: è stata lei a chiamare Temptation Island per capire se, dopo vari tira e molla, sia davvero il caso di portare avanti questa relazione. Anche Gennaro vuole sfruttare l'opportunità per capire se lei lo ama davvero.

Nadia e Antonio, insieme da un anno e 9 mesi: lui, più grande di 10 anni, ha bisogno di capire se lei è la ragazza giusta. Di lei dice: "ragazzina,viziata, sempre sul divano con il telefono in mano a fare niente". Ma Nadia non sembra affatto intenzionata a cambiare il suo modo di essere!

Speranza e Alberto: lui, dopo 16 anni di fidanzamento, ancora non immagina un futuro con lei! Speranza non si fida di lui e non era intenzionata a partecipare al reality. Riusciranno a chiarirsi le idee nella trasmissione?

Eh si, ve lo avevamo detto! Le coppie di questa nuova edizione promettono scintille, ma il primo, clamoroso, colpo di scena arriverà, con ogni probabilità, già alla prima puntata! Una delle coppie, infatti, è già scoppiata dopo un solo giorno di permanenza nel reality! È proprio questo infatti il motivo per il quale l’inizio della trasmissione è slittato dal 9 settembre al 16. Una delle fidanzata ha scoperto un tradimento del suo fidanzato proprio dopo poche ore dall’inizio, come ha spiegato la Marcuzzi nell’ultima puntata di Verissimo.

Non si sa, al momento, chi sia la coppia ‘scoppiata’, anche se alcune voci trapelate sul web parlano di Speranza e Alberto. Non si sa neanche se la coppia sarà sostituita con una nuova. Quel che è certo è che sarà un inizio col botto! Appuntamento a questa sera, alle ore 21 e 20, su Canale 5! Nuovi falò infuocati vi aspettano!