Temptation Island sta andando in onda e si è rivelato già pieno di sorprese e colpi di scena, ma in molti si chiedono cosa accadrà la prossima settimana con la seconda puntata: scopriamo alcune anticipazioni.

La prima puntata di Temptarion Island sta andando in onda proprio in questo momento è si sta rivelando piena di sorpresa e di colpi di scena. Il programma condotto dalla splendida Alessia Marcuzzi, in cui sei coppie di innamorati mettono alla prova la loro relazione nel “viaggio dei sentimenti” ha catalizzato l’attenzione del pubblico che segue con attenzione e occhio critico tutto ciò che accade. I fan del programma, attenti ad ogni dettaglio, sono già in trepidante attesa di scoprire le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island. Scopriamo insieme cos’è accaduto durante la prima puntata, così da avere un quadro chiaro.

Cos’è accaduto nella prima puntata di Temptation Island

Durante la prima puntata di Temptation Island la conduttrice Alessia Marcuzzi ha accolto le sei coppie che hanno scelto di mettersi in gioco. Si tratta di Sofia e Amedeo, che hanno lasciato quasi subito il programma, insieme, dopo la confessione del tradimento del ragazzo e la richiesta di falò di confronto da parte di lei. Per Nello e Carlotta un filmato in cui il giovane affermava che se volesse tradire la fidanzata non avrebbe bisogno di Temptation Island ha messo a dura prova la ragazza, che tornata al villaggio è scoppiata in lacrime. Un duro colpo quello che Alberto ha inferto alla fidanzata Speranza, che lo ha ascoltato parlare in un video in cui confessava agli altri ragazzi di non sapere se davvero sia innamorato della giovane e che forse gli manca il coraggio di ammetterlo. Alberto ha aggiunto addirittura che potrebbe uscire da Temptation Island da solo. Per quanto riguarda la coppia formata da Anna e Gennaro, la fidanzata è stata chiamata nel Pinnettu dove ha assistito ad un filmato in cui lui afferma di essere pronto già da tempo per una convivenza e un matrimonio mentre lei continua a temporeggiare. Davide, invece, è folle di gelosia dopo aver visto alcune immagini di Serena che si rapporta ad uno dei single.

Cosa accadrà nella seconda puntata? Vi aggiorneremo con tante anticipazioni appena ci saranno nuovi sviluppi.